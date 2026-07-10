Psikologlar sırrı çözdü: Sabahları yatağını toplamayanlarda o özellik ortaya çıktı

2. Yaratıcılık ve doğaçlama yeteneği

Uzmanların ortaya koyduğu profillere göre, güne dağınık bir yatakla devam eden kişilerin yaratıcı yönleri ve anı yönetme becerileri çok daha yüksek.

Sınırların dışına çıkmayı seven bu özgür ruhlu karakterler, katı programlara bağlı kalmak yerine anlık değişimlere çok daha rahat ayak uydurabiliyor. Ev işlerini zoraki birer görev olarak görmekten kaçınarak, yaşam alanlarında tamamen kendi koydukları kurallarla özgürce hareket etmeyi tercih ediyorlar.