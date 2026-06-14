Psikologlar açıkladı: Mutlu çiftlerin her pazar yaptığı 5 alışkanlık ortaya çıktı

HAFTAYI GERİDE BIRAKMAYI BİLİYORLAR

Mutlu çiftlerin dikkat çeken bir diğer özelliği ise geçmiş haftanın stresini yeni haftaya taşımamaları.

Uzmanlar, çiftlerin pazar günleri yaşanan olumsuzlukları geride bırakmaya karar vermesinin ilişkide yeni bir başlangıç hissi oluşturduğunu belirtiyor. Çözülen sorunlara takılı kalmamak ve negatif duyguları bırakmak, ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor.

Psikologlara göre bu basit alışkanlıklar, çiftlerin birbirleriyle olan bağını güçlendirirken ilişkilerin uzun yıllar boyunca daha sağlam ve mutlu şekilde devam etmesine katkı sağlıyor.