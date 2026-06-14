Çiftler üzerine çalışmalar yapan uzmanlara göre, en mutlu ilişkilerin ortak noktası her pazar uygulanan basit ancak etkili bir "yenilenme ritüeli". cnbc.com'un haberine göre, haftaya daha güçlü başlamayı sağlayan bu alışkanlıkların, çiftler arasındaki bağı kuvvetlendirdiği ifade ediliyor.
Psikologlar açıkladı: Mutlu çiftlerin her pazar yaptığı 5 alışkanlık ortaya çıktı
İlişkilerde mutluluğun sırrı yıllardır merak konusu olurken, uzmanlar dikkat çeken bir gerçeğe işaret etti. Sanılanın aksine güçlü ilişkileri ayakta tutan şeyin büyük sürprizler veya pahalı hediyeler değil, düzenli olarak tekrarlanan küçük alışkanlıklar olduğu belirtildi.Dilek Taşdemir
HAFTALIK PLANLAMA TARTIŞMALARI AZALTIYOR
Uzmanlar, ev işleri, iş yoğunluğu ve günlük sorumlulukların zamanla ilişkilerde gerginlik oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle mutlu çiftlerin pazar günleri bir araya gelerek geçen haftayı değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerin planlamasını yaptığı belirtiliyor.
İş bölümünün gözden geçirilmesi ve beklentilerin açık şekilde konuşulması sayesinde olası anlaşmazlıkların önüne geçilebildiği vurgulanıyor.
KÜÇÜK TEŞEKKÜRLER BÜYÜK FARK YARATIYOR
Araştırmalara göre güçlü ilişkilerde takdir duygusu önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar, mutlu çiftlerin birbirlerine teşekkür etmeyi ihmal etmediğini belirtiyor.
Günlük hayatın sıradan görünen detayları için bile minnettarlık göstermek, partnerlerin kendilerini değerli hissetmesini sağlıyor ve ilişkiyi güçlendiriyor.
DUYGULARIN KONUŞULMASI KRİZLERİ ÖNLEYENİLİYOR
Psikologlar, ifade edilmeyen kırgınlıkların zamanla büyüyerek daha ciddi sorunlara dönüşebileceğini belirtiyor.
Bu nedenle sağlıklı ilişkilerde çiftlerin hafta boyunca yaşadıkları olumsuzlukları sakin bir ortamda konuştuğu ve duygularını açıkça paylaşabildiği ifade ediliyor. Böylece küçük sorunların büyük tartışmalara dönüşmesi engellenebiliyor.
ORTAK PLANLAR BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR
Uzmanlara göre geleceğe dair ortak planlar yapmak, çiftlerin birbirlerine daha yakın hissetmesini sağlıyor.
Birlikte izlenecek bir film, gidilecek bir restoran ya da kısa bir etkinlik planı bile ilişkinin canlı kalmasına katkı sunuyor. Bu alışkanlık, çiftlere aynı hedefe doğru birlikte yürüdüklerini hatırlatıyor.
HAFTAYI GERİDE BIRAKMAYI BİLİYORLAR
Mutlu çiftlerin dikkat çeken bir diğer özelliği ise geçmiş haftanın stresini yeni haftaya taşımamaları.
Uzmanlar, çiftlerin pazar günleri yaşanan olumsuzlukları geride bırakmaya karar vermesinin ilişkide yeni bir başlangıç hissi oluşturduğunu belirtiyor. Çözülen sorunlara takılı kalmamak ve negatif duyguları bırakmak, ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor.
Psikologlara göre bu basit alışkanlıklar, çiftlerin birbirleriyle olan bağını güçlendirirken ilişkilerin uzun yıllar boyunca daha sağlam ve mutlu şekilde devam etmesine katkı sağlıyor.