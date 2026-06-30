Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde beklenen olası büyük depremle ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bektaş, "İstanbul depreminin eksik halkası nerede?" başlıklı değerlendirmesinde, Marmara'daki deprem geçmişi ve fay segmentleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan büyük İstanbul depreminde çarpıcı iki senaryo: '250 yıllık süre doldu' yorumuna itiraz etti
Marmara'daki riskli fay deprem uzmanlarının yeniden gündemine yerleşti. Olası büyük İstanbul depremi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Science dergisinde bir araştırma yayınlayan Prof. Dr. Osman Bektaş Kuzey Anadolu Fayı ve 1766 İstanbul depremi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Kaynak: Haber Merkezi
"1766'DAN BU YANA 260 YIL GEÇTİ"
Prof. Dr. Osman Bektaş paylaşımında, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinin uzun süredir büyük deprem üretmediğine dikkat çekti. Bektaş şu ifadeleri kullandı: "1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi. Bu durum şu olasılıkları düşündürmektedir."
MARMARA FAYI İÇİN İHTİMALLER
Bektaş'a göre levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca gerçekleşmiyor olabilir. Uzman isim değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir."
"GERİLİM KISMEN BOŞALIYOR OLABİLİR"
Prof. Dr. Osman Bektaş, söz konusu segmentte farklı mekanizmaların etkili olabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Aradaki segment, tamamen kilitli olmak yerine fay sürünmesi (creep) ve orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir."
Bektaş, bu ihtimallerin deprem değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.
"250 YILLIK DEPREM PERİYODU DOLDU" YORUMUNA İTİRAZ
Paylaşımında sıkça dile getirilen "İstanbul depreminin zamanı geldi" yorumlarına da değinen Bektaş, şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu mekanizmalar etkiliyse, yalnızca 1766'dan beri geçen süreye dayanarak '250 yıllık İstanbul deprem periyodu doldu' sonucuna varmak yanıltıcı olabilir."
"İSTANBUL İÇİN SAAT DOLDU' DEMEK YANLIŞ"
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesinin devam ettiğini ancak bunun tek bir modele göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman isim açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Marmara'nın deprem tehlikesi sürmektedir; ancak bunu anlamak için tek bir modele değil, tüm jeolojik ve jeofizik verilere birlikte bakmak gerekir."
"Sonuç: 'İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda' söylemi çağdaş deprem bilimiyle uyuşmaz. Deprem için kesin zaman verilemez; olasılık verilir." diyen Bektaş İstanbul depremiyle ilgili kamuoyunda uzun süredir tartışılan "büyük deprem kapıda" söylemine farklı bir bilimsel bakış açısı getirmesi nedeniyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.