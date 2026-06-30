Prof. Dr. Osman Bektaş'tan büyük İstanbul depreminde çarpıcı iki senaryo: '250 yıllık süre doldu' yorumuna itiraz etti

"1766'DAN BU YANA 260 YIL GEÇTİ"

Prof. Dr. Osman Bektaş paylaşımında, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinin uzun süredir büyük deprem üretmediğine dikkat çekti. Bektaş şu ifadeleri kullandı: "1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi. Bu durum şu olasılıkları düşündürmektedir."