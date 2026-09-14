Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki deprem davranışının yalnızca fay üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bektaş, havza-sırt mimarisi, akışkanlar, sıcaklık, kilitli zon ve sürünmeye dikkat çekti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki deprem riskiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 2

Bektaş, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 3

Deprem davranışının yalnızca fay tarafından kontrol edilmediğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 4

Bektaş, havza ve sırt mimarisinin de önemli olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 5

California Körfezi ve Kızıl Deniz’e dikkat çekti, bu bölgelerin önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 6

Marmara’da ise farklı unsurların devreye girdiğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 7

Bunlar arasında akışkanlar ve sıcaklık da bulunuyor.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 8

Kilitli zon ve sürünmenin de etkili olabileceğini ifade etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 9

Bektaş, deprem sürecine ilişkin bir sıralama da yaptı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 10

Bektaş, “Depremi sırt başlatır, çukur deformasyonu taşır, diğer sırt durdurur” değerlendirmesinde bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 11

Bektaş’a göre asıl soru yalnızca fayın kilitli olup olmadığı değil.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 12

Fayın hangi jeolojik yapı içinde bulunduğunun da incelenmesi gerekiyor.

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı - Resim: 13

Bektaş, Marmara’nın deprem davranışını anlamak için fay ve havza sisteminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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