Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki deprem riskiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’nin gizli şifrelerini açıkladı
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki deprem davranışının yalnızca fay üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bektaş, havza-sırt mimarisi, akışkanlar, sıcaklık, kilitli zon ve sürünmeye dikkat çekti.İbrahim Doğanoğlu
Bektaş, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.
Deprem davranışının yalnızca fay tarafından kontrol edilmediğini belirtti.
Bektaş, havza ve sırt mimarisinin de önemli olduğunu ifade etti.
California Körfezi ve Kızıl Deniz’e dikkat çekti, bu bölgelerin önemli ipuçları sunduğunu söyledi.
Marmara’da ise farklı unsurların devreye girdiğini belirtti.
Bunlar arasında akışkanlar ve sıcaklık da bulunuyor.
Kilitli zon ve sürünmenin de etkili olabileceğini ifade etti.
Bektaş, deprem sürecine ilişkin bir sıralama da yaptı.
Bektaş, “Depremi sırt başlatır, çukur deformasyonu taşır, diğer sırt durdurur” değerlendirmesinde bulundu.
Bektaş’a göre asıl soru yalnızca fayın kilitli olup olmadığı değil.
Fayın hangi jeolojik yapı içinde bulunduğunun da incelenmesi gerekiyor.
Bektaş, Marmara’nın deprem davranışını anlamak için fay ve havza sisteminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.