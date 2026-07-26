Porsuk Barajı Göleti'nde ekosisteme can suyu: 107 bin 500 yavru balık sularla buluştu

YAVRU BALIKLARA PREMATÜRE BEBEK ÖZENİ

Programda konuşan TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Porsuk Barajı'nın hem Kütahya hem de Eskişehir için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Antalya’daki üretim tesislerinde yetiştirilen balıkların büyük bir titizlikle büyütüldüğünü belirten Atalay, "Her bir balığın beslenme şekli ve ortamı titizlikle takip ediliyor. Adeta prematüre bir bebeğe gösterilen özenle yetiştirilen yavrular, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında doğal yaşam alanlarına salınıyor" dedi. Çalışmanın aynı zamanda gençlerin doğa bilincini artırmayı hedeflediği kaydedildi.