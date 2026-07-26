Kütahya Valisi Musa Işın, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve il protokolünün katılımıyla Porsuk Barajı Göleti'nde balıklandırma etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında iç su kaynaklarındaki popülasyonu artırmak hedefiyle gölete 105 bin sazan ve 2 bin 500 yayın balığı yavrusu bırakıldı.
Porsuk Barajı Göleti'nde ekosisteme can suyu: 107 bin 500 yavru balık sularla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kütahya’daki Porsuk Barajı Göleti'ne 107 bin 500 adet yavru balık salındı.Kaynak: İHA
YAVRU BALIKLARA PREMATÜRE BEBEK ÖZENİ
Programda konuşan TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Porsuk Barajı'nın hem Kütahya hem de Eskişehir için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Antalya’daki üretim tesislerinde yetiştirilen balıkların büyük bir titizlikle büyütüldüğünü belirten Atalay, "Her bir balığın beslenme şekli ve ortamı titizlikle takip ediliyor. Adeta prematüre bir bebeğe gösterilen özenle yetiştirilen yavrular, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında doğal yaşam alanlarına salınıyor" dedi. Çalışmanın aynı zamanda gençlerin doğa bilincini artırmayı hedeflediği kaydedildi.
BALIKÇILARA KORUMA ÇAĞRISI
Sportif ve ticari balıkçılara seslenen Atalay, Porsuk Barajı Göleti'ne bırakılan yavruların en az 1 ila 1,5 yıl boyunca korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu süre zarfında balıkların üreme olgunluğuna erişerek popülasyonu kalıcı hale getireceğini söyledi.
YAYIN BALIĞI EKONOMİK VE EKOLOJİK DEĞER TAŞIYOR
Yayın balığının dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından üretilebildiğine ve Türkiye'nin bu alanda başarılı bir konumda yer aldığına değinen Atalay, "Yayın balığının büyümesine fırsat verildiği takdirde hem bölge ekosistemine büyük katkı sunacak hem de bölge balıkçıları için önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Geniş katılımın sağlandığı program, protokol üyeleri ve temsilcilerin balık yavrularını Porsuk Barajı Göleti'nin sularıyla buluşturmasıyla tamamlandı.