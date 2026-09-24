Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı

Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı

ABD'de Rogue, Avrupa ve Türkiye pazarında ise X-Trail ismiyle bilinen Nissan'ın popüler SUV modeli yeni nesliyle tanıtıldı.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 1

Yenilenen dijital kabini, Fuji Dağı'ndan ilham alan tasarım dokunuşları ve 3. nesil e-POWER hibrit altyapısıyla öne çıkan araç, otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 2

Nissan, 2027 model yılını taşıyan yeni nesil Rogue/X-Trail modelini düzenlediği lansmanla tanıttı.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 3

Dış tasarımda genel gövde oranlarını koruyan SUV, ön bölümde LED farlarla entegre geniş petek desenli ızgara ve arka bölümde kesintisiz LED ışık çubuğuyla modern bir görünüme kavuştu.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 4

Yan profildeki C sütununun Fuji Dağı'ndan esinlenen yeni formu dikkat çekerken, aracın uzunluğu 4.65 metre, aks mesafesi ise 2.70 metre olarak duyuruldu.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 5

GÖSTERGE PANELİNDE GOOGLE ALTYAPISI VE GELİŞMİŞ KONFOR

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 6

İç mekanda teknoloji odaklı bir dönüşüm geçiren modelde 12.3 inçlik standart multimedya ekranının yanı sıra üst donanımlarda 14.3 inçlik geniş ekran seçeneğine yer veriliyor.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 7

Google built-in altyapısını kullanan bilgi-eğlence sistemine; 10 hoparlörlü Bose ses sistemi, çift cihaz destekli Qi2 kablosuz şarj ünitesi ve ısıtmalı-havalandırmalı Zero Gravity koltuklar eşlik ediyor.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 8

5 kişilik kullanımda sunulan bagaj hacmi ise 881 litre olarak açıklandı.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 9

Yeni modelle birlikte 3. nesil e-POWER güç aktarma sistemi ABD pazarında ilk kez sunuldu.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 10

Sistemde yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç iletmek yerine 1.67 kWh kapasiteli bataryayı besleyen bir jeneratör görevi üstleniyor.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 11

Benzinli motora eşlik eden iki adet elektrikli motor sayesinde dört tekerlekten çekiş sağlayan araç, toplamda 228 beygir güç üretiyor.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 12

Aracın yakıt tüketimi şehir içinde 100 kilometrede 5.9 litre, karma kullanımda ise 6.2 litre olarak belirtildi.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 13

SATIŞ TARİHİ VE FİYAT LİSTESİ

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 14

Sonbahar aylarında ABD pazarında satışa sunulacak modelin tüm versiyonlarıyla bayilerdeki yerini alması 2027 başını bulacak.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 15

ABD fiyatları 35.490 dolar ile 43.490 dolar arasında belirlenen SUV modelin Avrupa pazarına gelişinin ise 2028 yılını bulabileceği öngörülüyor.

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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 16
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 17
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 18
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 19
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 20
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 21
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 22
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 23
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Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı - Resim: 24
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