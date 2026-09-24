Yenilenen dijital kabini, Fuji Dağı'ndan ilham alan tasarım dokunuşları ve 3. nesil e-POWER hibrit altyapısıyla öne çıkan araç, otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.
Popüler SUV baştan aşağı yenilendi... Nissan yeni Nesil X-Trail’i tanıttı
ABD'de Rogue, Avrupa ve Türkiye pazarında ise X-Trail ismiyle bilinen Nissan'ın popüler SUV modeli yeni nesliyle tanıtıldı.Haber Merkezi
Nissan, 2027 model yılını taşıyan yeni nesil Rogue/X-Trail modelini düzenlediği lansmanla tanıttı.
Dış tasarımda genel gövde oranlarını koruyan SUV, ön bölümde LED farlarla entegre geniş petek desenli ızgara ve arka bölümde kesintisiz LED ışık çubuğuyla modern bir görünüme kavuştu.
Yan profildeki C sütununun Fuji Dağı'ndan esinlenen yeni formu dikkat çekerken, aracın uzunluğu 4.65 metre, aks mesafesi ise 2.70 metre olarak duyuruldu.
GÖSTERGE PANELİNDE GOOGLE ALTYAPISI VE GELİŞMİŞ KONFOR
İç mekanda teknoloji odaklı bir dönüşüm geçiren modelde 12.3 inçlik standart multimedya ekranının yanı sıra üst donanımlarda 14.3 inçlik geniş ekran seçeneğine yer veriliyor.
Google built-in altyapısını kullanan bilgi-eğlence sistemine; 10 hoparlörlü Bose ses sistemi, çift cihaz destekli Qi2 kablosuz şarj ünitesi ve ısıtmalı-havalandırmalı Zero Gravity koltuklar eşlik ediyor.
5 kişilik kullanımda sunulan bagaj hacmi ise 881 litre olarak açıklandı.
Yeni modelle birlikte 3. nesil e-POWER güç aktarma sistemi ABD pazarında ilk kez sunuldu.
Sistemde yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç iletmek yerine 1.67 kWh kapasiteli bataryayı besleyen bir jeneratör görevi üstleniyor.
Benzinli motora eşlik eden iki adet elektrikli motor sayesinde dört tekerlekten çekiş sağlayan araç, toplamda 228 beygir güç üretiyor.
Aracın yakıt tüketimi şehir içinde 100 kilometrede 5.9 litre, karma kullanımda ise 6.2 litre olarak belirtildi.
SATIŞ TARİHİ VE FİYAT LİSTESİ
Sonbahar aylarında ABD pazarında satışa sunulacak modelin tüm versiyonlarıyla bayilerdeki yerini alması 2027 başını bulacak.
ABD fiyatları 35.490 dolar ile 43.490 dolar arasında belirlenen SUV modelin Avrupa pazarına gelişinin ise 2028 yılını bulabileceği öngörülüyor.