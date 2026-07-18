Polisin yeni silahı GÖKMEN: Şehrin 6 farklı bölgesine konuşlandırıldı

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Emniyet Müdürü Necmettin Koç’un desteğiyle kurulan GÖKMEN, 15 Mayıs itibariyle görev almaya başladı. Yapay zeka destekli, otonom görev yapabilen ve tek merkezden yönetilebilen yeni nesil hava gözetleme sistemi olan GÖKMEN, verilen görev doğrultusunda yaklaşık 10 saniye içerisinde otomatik olarak havalanıp, görev bölgesine en uzak mesafeye yaklaşık 5 dakika içerisinde ulaşarak canlı görüntü aktarımına başlayabiliyor. Sistemin sahip olduğu gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde, araç ve şahıs takibi, araç ve kişi sayıları anlık olarak tespiti, lazer mesafe ölçüm sistemi ile nesnelerin uzaklıkları belirlenmesinde, toplumsal olaylarda kişi yoğunluğunun anlık olarak analizi, sesli ve ışıklı ikaz sistemleriyle vatandaşlara gerekli uyarılar yapılması, termal kamera sistemi sayesinde yangın ve patlama riski oluşturan durumların kısa sürede tespitinde, 10 kilometre görev çapı ve 120x optik yakınlaştırma kapasitesi ile etkin gözetleme gerçekleştirebiliyor.