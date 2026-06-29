İddialara göre, PlayStation 6'nın üretim bandındaki maliyeti şimdiden 960 dolar sınırına dayanmış durumda. Bu durum, PS6 satış fiyatının tahminlerin çok üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.
Piyasadaki bellek tedariki sıkıntıları sürerken, PS6 için öngörülen fiyat etiketleri de her geçen gün daha endişe verici bir boyuta ulaşıyor. Son olarak, güvenilirliğiyle bilinen bir sızıntı kaynağı, yeni nesil PlayStation konsolunun fiyat tahminini 1000 dolara kadar yükseltti.
PlayStation 6 fiyatı güncellendi: Cep yakacak
Bellek krizi ve yükselen donanım maliyetleri nedeniyle PlayStation 6'nın üretim maliyeti 960 dolara dayandı; sızıntılar, yeni konsolun satış fiyatının 1000 doları aşacağına işaret ediyor.Kaynak: Diğer
İddialara göre, PlayStation 6'nın üretim bandındaki maliyeti şimdiden 960 dolar sınırına dayanmış durumda. Bu durum, PS6 satış fiyatının tahminlerin çok üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.
Donanımhaber'in haberine göre, yükselen depolama ve bellek maliyetlerine rağmen, güvenilir bir sızıntı kaynağı daha önce PS6 fiyatını 699 dolar olarak tahmin etmişti. Bileşenlere olan talebin artmaya devam etmesi beklendiğinden, içeriden bilgi sahibi Kepler_L2 bu rakamı revize etti.
Daha önce Kepler_L2, PS5'in ardılı olacak konsolun 30 GB GDDR7 RAM ve 1 TB SSD gibi donanımlarla geleceğini öne sürmüştü. Ancak bu bileşenlerin maliyetlerinin daha da yükseleceğine dair sinyaller gelmeye devam ediyor.
Öte yandan Micron'un CEO'su, bellek fiyatlarında en az 5 yıl boyunca bir düşüş beklenmediği yönünde ciddi bir uyarıda bulundu.
Piyasadaki bu eğilimleri değerlendiren kaynak, mart ayında paylaştığı tahmini üretim maliyetini 200 dolar daha yukarı çekti. Son güncellemeyle birlikte, PS6'nın üretim maliyeti 1000 dolara merdiven dayamış durumda.
Bazı analistler de PS6 fiyatının 1049 doların üzerindeki Steam Machine'in izinden gideceğini tahmin ediyor. Steam Machine 512 GB modeli için 1.049 dolar ve 2 TB modeli için 1.349 dolar fiyat belirlendi ve bu fiyatlara kontrolcü dahil değil; oyuncuların 100 dolar daha ödeyerek Steam Controller satın almaları gerekiyor.
Öte yandan, Steam Machine'in, PS5 Pro’dan daha düşük donanıma sahip olduğu bildirildi.
PlayStation 5 fiyatları 2026'da zaten artırıldı; PS5 temel model 649.99 dolara, PS5 Dijital Sürümü 599.99 dolara ve PS5 Pro 899.99 dolara yükseldi. Xbox'ın yakın zamanda konsol fiyatlarını konsol modeline bağlı olarak 100 ila 150 dolar arasında artırması, konsol üreticilerinin hâlâ yüksek RAM maliyetlerinden muzdarip olduğunu gösterdiğinden, bu fiyatların yıl sonundan önce tekrar yükselmesinin mümkün olduğu konuşuluyor.
Pro'nun fiyatı 900 dolara yaklaşmışken, PS6’nın fiyatının 1000 doları aşmasının beklenen bir gelişme olduğu konuşulanlar arasında...