PlayStation 6 fiyatı güncellendi: Cep yakacak

Daha önce Kepler_L2, PS5'in ardılı olacak konsolun 30 GB GDDR7 RAM ve 1 TB SSD gibi donanımlarla geleceğini öne sürmüştü. Ancak bu bileşenlerin maliyetlerinin daha da yükseleceğine dair sinyaller gelmeye devam ediyor.

Öte yandan Micron'un CEO'su, bellek fiyatlarında en az 5 yıl boyunca bir düşüş beklenmediği yönünde ciddi bir uyarıda bulundu.

Piyasadaki bu eğilimleri değerlendiren kaynak, mart ayında paylaştığı tahmini üretim maliyetini 200 dolar daha yukarı çekti. Son güncellemeyle birlikte, PS6'nın üretim maliyeti 1000 dolara merdiven dayamış durumda.