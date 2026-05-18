18 Mayıs 2026 Pazartesi
PlayStaiton'ın efsane oyunları geri geliyor: İşte yeni plan

PlayStaiton’ın efsane oyunları geri geliyor: İşte yeni plan

Japon devi Sony, PlayStaiton için yeni bir plan yapıyor. Buna göre eski oyun serileri yeniden platformlara döndürmeyi planlıyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Sony'nin uzun süredir kullanılmayan bazı klasik PlayStation oyun serilerini yeniden değerlendirdiği ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, yıllardır yeni oyun görmeyen eski IP'leri modern platformlara geri döndürmeyi değerlendiriyor.

Sektör içinden gelen söylentilere göre Sony, özellikle nostaljik oyuncu kitlesi bulunan eski PlayStation markalarını yeniden canlandırmak istiyor. Bu yapımlar arasında Sly Cooper, Ape Escape ve MotorStorm gibi uzun süredir yeni oyunu çıkmayan seriler yer alıyor.

Ancak Uncharted ve Bloodborne gibi daha güncel kabul edilen markaların bu kapsamda değerlendirilmedi.

Son dönemde Sony'nin klasik oyun serilerine yönelik ilgisi giderek artıyor. Daha önce Infamous serisinin remake koleksiyonu alabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Şimdi ise benzer planların başka PlayStation markaları için de değerlendirildiği konuşuluyor. Özellikle Ape Escape serisinin adı son dönemde birden fazla kaynak tarafından anıldı.

VGC editörü Jordan Middler da Sony'nin klasik PlayStation oyunlarını geri getirmeyi planladığını ve Ape Escape’in bunlardan biri olduğunu öne sürdü. Öte yandan son ana oyununu 2013 yılında PS3 için alan Sly Cooper serisi, uzun süredir yeni bir yapımla karşımıza çıkmadı.

MotorStorm serisinin sessizliği ise daha da eskiye dayanıyor. Ape Escape tarafında ise son ana oyun 2005 yılında piyasaya sürülmüştü.

Sony'nin özellikle remake veya modern devam oyunlarıyla bu markaları yeniden canlandırması, PlayStation için sürpriz olmayabilir. Ancak koyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

