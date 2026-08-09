Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek
Plajlarda yeni dönem başlıyor. Yeni yönetmelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de kıyı ve sahil şeritlerinde düzenleme yapabilecek. İşgallerin önlenmesi, plajlara erişimin kolaylaştırılması ve vatandaşların kıyılardan daha etkin yararlanması hedefleniyor.Kaynak: Diğer
Yeni düzenlemeyle birlikte kıyı ve sahil şeritlerinde belediyelerin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri de çeşitli düzenleme ve işletme uygulamalarını gerçekleştirebilecek.
PLAJLARDA BAKANLIK DA DÜZENLEME YAPABİLECEK
Yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yapılabilmesinin önü açıldı.
Düzenlemenin, özellikle belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda yaşanan işgal ve tahribatların önlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
PLAJLARDA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK
Yeni düzenlemeyle kıyıların, Anayasa'da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor.
Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların daha planlı hale getirilmesi ve amaç dışı kullanımların azaltılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda kıyılarda bulunması zorunlu ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulması da sağlanabilecek.
KIYILARDAKİ İŞGALLERE KARŞI YENİ ADIM
Düzenlemenin önemli hedeflerinden biri de kıyı alanlarında meydana gelen işgallerin ve tahribatların önüne geçilmesi.
Bakanlığın gözetiminde yapılacak düzenlemelerle kıyıların amaç dışı kullanımının azaltılması ve vatandaşların plajlardan daha düzenli şekilde yararlanabilmesi amaçlanıyor.
Çalışmalar sırasında doğal yapıların tahrip edilmemesi ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esas alınacak.