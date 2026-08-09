Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek

PLAJLARDA BAKANLIK DA DÜZENLEME YAPABİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yapılabilmesinin önü açıldı.