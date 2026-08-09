Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek

Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek

Plajlarda yeni dönem başlıyor. Yeni yönetmelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de kıyı ve sahil şeritlerinde düzenleme yapabilecek. İşgallerin önlenmesi, plajlara erişimin kolaylaştırılması ve vatandaşların kıyılardan daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: Diğer
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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle birlikte kıyı ve sahil şeritlerinde belediyelerin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri de çeşitli düzenleme ve işletme uygulamalarını gerçekleştirebilecek.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 3

PLAJLARDA BAKANLIK DA DÜZENLEME YAPABİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yapılabilmesinin önü açıldı.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 4

Düzenlemenin, özellikle belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda yaşanan işgal ve tahribatların önlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 5

PLAJLARDA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yeni düzenlemeyle kıyıların, Anayasa'da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 6

Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların daha planlı hale getirilmesi ve amaç dışı kullanımların azaltılması amaçlanıyor.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 7

Bu kapsamda kıyılarda bulunması zorunlu ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulması da sağlanabilecek.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 8

KIYILARDAKİ İŞGALLERE KARŞI YENİ ADIM

Düzenlemenin önemli hedeflerinden biri de kıyı alanlarında meydana gelen işgallerin ve tahribatların önüne geçilmesi.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 9

Bakanlığın gözetiminde yapılacak düzenlemelerle kıyıların amaç dışı kullanımının azaltılması ve vatandaşların plajlardan daha düzenli şekilde yararlanabilmesi amaçlanıyor.

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Plajlarda ezber bozan karar: Bakanlık işgallere müdahale edecek - Resim: 10

Çalışmalar sırasında doğal yapıların tahrip edilmemesi ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esas alınacak.

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