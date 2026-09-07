Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteğinde 5’inci dönem başvurularının başladığını ifade etti.
PKK’dan hüküm giyenlere 550 bin TL hibe mi edilecek?
Engellilere 735 bin TL, eski hükümlülere ise 550 bin TL'ye kadar iş kurma desteği verilecek yeni hibe programında başvurular başladı. Ancak 16 Eylül'de sona erecek başvurularda şartların netleşmemesi, "Olası bir afla çıkacak terör suçluları da bu hibeden yararlanabilecek mi?" sorusunu getirdi.Kaynak: Diğer
Sözcü’de yer alan habere göre; hibe programı kapsamında engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere 735 bin TL’ye kadar destekte bulunacak.
Eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projeleri için ise 550 bin TL’ye kadar hibe verecek.
Destekler yalnızca iş kurma projeleriyle sınırlı kalmayacak. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleri de program kapsamında olacak.
Bu desteklerle hükümlü vatandaşların çalışma hayatına katılımının ve kendi işlerini kurmalarının desteklenmesi planlanıyor.
Eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvuruları artık e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.
Ancak bu başvurularda, hükümlülük şartları belirtilmedi. Sosyal medyada, “Çerçeve yasa ile af getirilmesi beklenen PKK’lı teröristler de bu hibelerden yararlanacak mı?” sorusu konuşulacak.
Başvurularda son tarih ise 16 Eylül 2026 olarak belirtildi.