ABD merkezli pizza zinciri Little Caesars’ın Türkiye’deki varlıklarının el değiştirmesiyle ilgili süreçte resmi onay aşaması tamamlandı.
Pizza zincirinin Türkiye’deki 170 şubesi el değiştirdi
Rekabet Kurumu, Little Caesars’ın Türkiye’deki maddi ve gayri maddi varlıklarının Mehmet Dinçerler’in şirketi Bake and Blend Gıda tarafından devralınmasına onay verdi. ABD’li pizza zinciri böylece Dinçerler Group’un markaları arasına girdi.Kaynak: Haber Merkezi
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre Rekabet Kurumu, markanın Türkiye operasyonlarının Mehmet Dinçerler’e ait Bake and Blend Gıda tarafından devralınmasına izin verdi.
Türkiye pazarına 1996 yılında Çelebi Grubu aracılığıyla giren Little Caesars’ın el değiştirmesi, Rekabet Kurumu’nun açıklamasıyla resmiyet kazandı.
Kurumun duyurusunda, pizza zincirinin Türkiye’deki maddi ve gayri maddi varlıklarının Bake and Blend Gıda tarafından devralındığı bildirildi.
Mehmet Dinçerler’in liderliğindeki Dinçerler Group, Gloria Jean's Coffees, SuperCoff ve Magnolia Bakery’nin ardından Little Caesars’ı da marka portföyüne dahil etti.
Dinçerler Group’un dikkat çeken yatırımlarından Gloria Jean's Coffees, 2012 yılında devralındı. Markanın şube sayısı, Dinçerler’in yönetiminde 240’a kadar yükseldi.
Grubun uluslararası markalara yönelik yatırımları bununla sınırlı kalmadı. New York’un ikonik markalarından Magnolia Bakery, 2022 yılında Türkiye pazarına getirildi.
Dinçerler Group, kısa süre önce de SuperCoff markasıyla Berlin’de mağaza açmaya başladı.
Türkiye’deki faaliyetlerine 1996’da başlayan Little Caesars, bugün 170 noktada müşterilerine hizmet sunuyor.
Şirketin ürünleri, restoranların yanı sıra çevrim içi yemek sipariş platformları üzerinden de tüketicilere ulaşıyor.
Temelleri 1959 yılında Detroit’te atılan Little Caesars, dünya çapında yaklaşık 6 bin restoranlık bir ağa sahip.
Şirketin ABD pazarında elde ettiği cironun 5 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Little Caesars’ın geçmişi, Marian Ilitch ile Michael Ilitch’in tanışmasıyla başlayan bir hikâyeye dayanıyor.
Bir tanışma randevusunda bir araya gelen ikili, ilerleyen dönemde evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çiftin ortak girişimi, zamanla büyük bir pizza şirketine dönüştü.
Daha sonra çift, aile birikimlerini kendi işlerini kurmak amacıyla değerlendirdi ve Michigan eyaletinin Garden City kentinde ilk Little Caesars restoranını açtı.
Başlangıçta tek bir dükkândan ibaret olan aile işletmesi, yıllar içinde uluslararası ölçekte büyüdü.
Little Caesars, bugün 27’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren, ABD’nin üçüncü büyük pizza şirketi konumunda bulunuyor.
Forbes’ın açıkladığı listede ABD’nin en zengin iş kadınları arasında gösterilen 93 yaşındaki Marian Ilitch, Ilitch Holdings’in yönetimini sürdürüyor.
Marian Ilitch ile ailesinin toplam servetinin 7,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.