Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı

Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı

Xiaomi'nin Eylül ayında resmi satışı başlayacak yeni EREV hibrit SUV modelleri SkyNomad N70 ve N90, ön siparişe açılmasının ardından kısa sürede 100 bin rekor rezervasyon barajına yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 1

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv alanındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Şirketin menzil uzatıcılı (EREV) hibrit SUV serisi SkyNomad kapsamında geliştirilen N70 ve N90 modelleri, Eylül ayında yapılacak resmi lansman öncesinde yoğun taleple karşılaştı.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 2

Geçen hafta ön siparişe sunulan otomobiller, henüz teslimatlar başlamadan 100 bin ön rezervasyon sınırına geldi.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 3

Pekin, Şanghay, Wuhan ve Chengdu gibi Çin'in önde gelen metropollerindeki bayilerden aktarılan veriler, araçlara yönelik ilgiyi göz önüne seriyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 4

Özellikle Pekin-Tianjin bölgesindeki siparişler 30 bin adedi geride bıraktı. 2 Ağustos tarihinde ise yaklaşık 4 bin 800 adetlik günlük rezervasyonla seri bazında en yüksek satış rakamı kaydedildi.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 5

E segmentinde yer alan SkyNomad N70; 4.960 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.785 mm yükseklik ve 2.950 mm aks mesafesi değerleriyle geniş bir iç hacim sunuyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 6

Modelde, Changan imzalı 1,5 litrelik 152 beygir (112 kW) gücünde benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor doğrudan tekerleklere güç vermek yerine yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör işlevi görüyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 7

Giriş versiyonunda 286 beygir (210 kW) gücündeki tek elektrik motoruna, Sunwoda üretimi 52 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya eşlik ediyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 8

Max versiyonda ise aksa konumlandırılan 136 beygirlik (100 kW) ilave motorla dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. Toplamda 421 beygir (310 kW) güce ulaşan bu varyant, CALB üretimi 76 kWh kapasiteli NCM (nikel-kobalt-manganez) batarya barındırıyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 9

N70 Max, yalnızca elektrikli sürüşte CLTC normlarına göre 505 km menzil sağlıyor. İç mekânda ise 5 kişilik oturma düzeni yer alıyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 10

F segmentinde konumlandırılan SkyNomad N90; 5.285 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği, 1.825 mm yüksekliği ve 3.080 mm aks mesafesiyle serinin en büyük aracı konumunda.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 11

N70 Max modelindeki gibi 421 beygir (310 kW) güç üreten çift elektrikli motora ve 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan N90, boyutlarına karşın CLTC verilerine göre 464 km elektrikli menzil sunuyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 12

Araç; 5 ve 7 koltuklu seçeneklerinin yanı sıra yüksek tavanlı karavan versiyonuyla (Camping Edition) kullanıcılarla buluşacak.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 13

76 kWh bataryalı SkyNomad modelleri hızlı şarj teknolojisiyle de öne çıkıyor. Araçlar, 15 dakikalık hızlı şarj ile 285 kilometreye (CLTC) kadar sürüş menzili kazanabiliyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 14

Bataryanın yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 doluluğa ulaşması ise sadece 18 dakika sürüyor.

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Piyasaya çıkmadan rekora koşuyor: Xiaomi yeni SUV otomobil modelleriyle sektörü salladı - Resim: 15

Çin iç pazarında yüksek sipariş sayılarına ulaşan SkyNomad serisinin Avrupa pazarında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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