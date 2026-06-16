Piyasalarda ezber bozan barış senaryosu: Uzmanlar altın ve petrol için o tarihi işaret etti

Geleceğin yatırım enstrümanları konusunda ise Şirin Sarı ve Hatice Kolçak kripto paralar, borsa ve değerli metalleri kapsayan genel bir portföy büyümesine odaklandı. Zafer Ergezen ise endüstriyel talep artışı nedeniyle gümüşün 80-92 dolar zirve hedefiyle altından daha iyi performans göstereceğini iddia etti.