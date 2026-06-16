Uluslararası arenada jeopolitik risklerin azalması, küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Türkiye gazetesindeki derlemeye göre brent petrol fiyatlarının 81-83 dolar seviyelerine kadar çekilmesi konusunda tam mutabakat sağlayan uzmanlar, bu düşüşün küresel enflasyon baskısını hafifleteceği görüşünde birleşti.
Piyasalarda ezber bozan barış senaryosu: Uzmanlar altın ve petrol için o tarihi işaret etti
Jeopolitik gerilimin azalmasıyla brent petrol yüzde 5'e yakın gerilerken; altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında şok dalgalanmalar yaşandı. Finans uzmanları Zafer Ergezen, Şirin Sarı ve Hatice Kolçak, tarihi diplomatik süreç sonrası yeni dönem senaryolarını masaya yatırdı.Kaynak: Diğer
Analistler, azalan enerji maliyetleri sayesinde başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz artırım baskısından kurtulacağını belirtiyor. Piyasaların orta vadeli seyrini ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak resmi imzaların belirleyeceği vurgulanıyor.
Bu tablonun Türkiye ekonomisinde de enflasyonist baskıyı kırarak iç piyasaya ve borsaya olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Jeopolitik risk priminin azalmasına karşın altının ezber bozan hareketli yapısı, uzmanları farklı tahminlere yöneltti:
Zafer Ergezen: Altındaki yükseliş trendinin yerini kar satışlarına bıraktığını savunan Ergezen, savaş döneminde dahi ons altının 4500 dolar üzerinde beklenen tepkiyi veremediğini belirtti. 4800-5000 dolar bandına olası yükselişleri "satış fırsatı" olarak gören analist, ons altında yıl içinde 3950-4000 dolar seviyelerinin yeniden alım fırsatı yaratabileceğini tahmin ediyor.
Şirin Sarı: ABD’nin borç yükü ve mali riskler nedeniyle altının yapısal gücünü koruyacağını ifade eden Sarı; ons altının 4300 doları, gram altının ise 6400 TL üzerini test ettiğini hatırlattı. Ons altında 4400 dolar üzerindeki haftalık kapanışların yükselişi destekleyeceğini aktaran Sarı, olası sert düzeltmelerde 4100, 3800 ve 3500 dolar dip seviyelerinin unutulmaması gerektiğini belirterek portföy çeşitlendirmesi önerdi.
Hatice Kolçak: Piyasaların barış havasının sürmesini istediğini dile getiren Kolçak, ucuzlayan petrolün FED'in faiz baskısını azaltacağını, faiz artışlarının durup indirimlerin başlaması halinde paranın borsa, altın, gümüş ve kripto varlıklara akacağını öne sürdü. Kolçak, cuma günkü resmi imzaya kadar agresif pozisyon alınmaması gerektiğinin altını çizdi.
Düşen petrol fiyatlarının ekonomik verilere yansıma hızı konusunda da farklı görüşler öne çıktı. Zafer Ergezen, enflasyon hesaplarında anlık değerler yerine yıllık ortalamaların baz alınması sebebiyle etkilerin kısa vadede doğrudan hissedilemeyeceğini savunurken; Hatice Kolçak, petrolün 114 dolardan 82 dolara inmesinin enflasyonist eğilimi hızla kırarak merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini öne çekeceğini iddia etti.
Geleceğin yatırım enstrümanları konusunda ise Şirin Sarı ve Hatice Kolçak kripto paralar, borsa ve değerli metalleri kapsayan genel bir portföy büyümesine odaklandı. Zafer Ergezen ise endüstriyel talep artışı nedeniyle gümüşün 80-92 dolar zirve hedefiyle altından daha iyi performans göstereceğini iddia etti.
Ergezen ayrıca; yapay zeka altyapısı, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kullanılan nadir metaller ile bakır ve alüminyumun emtia dünyasında ezberleri bozacak yeni yatırım hikayeleri olacağını vurguladı.