Macaristan'daki Ferrari Racing Days etkinliğinde tanıtılan 296 GT Modificata, FIA regülasyonlarının getirdiği sınırlamaları ortadan kaldırıyor.
Pistlerin yeni safkan İtalyanı: 730 beygirlik Ferrari 296 GT Modificata
Ferrari, yarış kısıtlamalarından tamamen bağımsız geliştirdiği pist odaklı yeni Modificata modelini duyurdu. 296 GT3 Evo altyapısını temel alan iki kişilik bu özel otomobil, 730 beygirlik V6 motoru ve gelişmiş aerodinamiğiyle yalnızca markanın Club Competizioni GT programı üyelerine sunulacak.Haber Merkezi
Aracın merkezinde yer alan 3.0 litrelik çift turbo V6 ünite; yenilenen krank mekanizması, eksantrik milleri, emme ve soğutma sistemleri sayesinde tam 730 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor.
GT3 Evo yarış versiyonundan 130 beygir daha güçlü olan otomobil, gücünü altı ileri sıralı şanzımanla yere aktararak Fiorano pistinde yarış kardeşinden 3 saniye daha hızlı tur zamanlarına imza atabiliyor.
YÜKSEK AERO DİNAMİK VE BÜYÜTÜLMÜŞ FREN SİSTEMİ
Aracın tasarımında aero dengesi ve motor soğutması ön planda tutuluyor.
Ön bölümde kullanılan "Slotted Splitter" ayırıcı ve genişletilmiş hava kanalları taban altı hava akışını optimize ederken, arka kısımda Ferrari 499P Le Mans aracından ilhan alan kanat yapısı ve 5 mm'lik Gurney flap görev yapıyor.
730 beygirlik performansın ürettiği yüksek ısıyı dizginlemek için ön hava girişleri büyütülürken, ön aksta 400 mm çaplı performans odaklı çelik disk frenlere yer veriliyor.
İKİ KİŞİLİK PİST HEYECANI VE ÖZEL KULÜP ÜYELİĞİ
Safkan bir yarış otomobilinin aksine kabininde yolcu koltuğuna da yer veren 296 GT Modificata, sürücünün bu deneyimi bir eğitmen veya yolcuyla paylaşmasına olanak tanıyor.
İç mekanda entegre interkom sistemi, VideoBox Premium sürüş kayıt ekipmanı ve kapsamlı veri analiz sistemleri standart olarak geliyor.
Yalnızca trafiğe kapalı pist etkinliklerinde sürülebilecek olan bu özel modele sahip olan müşterilere, 2 yıllık (12 yarışlık) Club Competizioni GT katılım hakkı sunuluyor.