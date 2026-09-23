Pistlerin yeni safkan İtalyanı: 730 beygirlik Ferrari 296 GT Modificata

İKİ KİŞİLİK PİST HEYECANI VE ÖZEL KULÜP ÜYELİĞİ

Safkan bir yarış otomobilinin aksine kabininde yolcu koltuğuna da yer veren 296 GT Modificata, sürücünün bu deneyimi bir eğitmen veya yolcuyla paylaşmasına olanak tanıyor.