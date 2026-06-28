Piramitlerin sırrı çözüldü: Gerçekten uzaylılar mı yaptı?

Fransız arkeolog Pierre Tallet ve ekibinin incelediği bu belgeler, taşların Asvan bölgesindeki ocaklardan çıkarıldığını ve yaklaşık 900 kilometre boyunca Nil Nehri üzerinden ahşap teknelerle taşındığını ortaya koyuyor. Ayrıca Giza’ya kadar uzanan kanal sistemleri sayesinde blokların inşaat alanına çok daha kolay ulaştırıldığı anlaşılıyor.

Bu kayıtlar, antik Mısır’da lojistik sistemin ve su yolları mühendisliğinin beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

DEV TAŞLAR ZİRVEYE NASIL ÇIKARILDI?

Taşların şantiyeye ulaşmasından sonra en büyük soru, bu dev blokların piramitlerin yüksek noktalarına nasıl yerleştirildiği oldu. Araştırmacılar uzun yıllardır farklı rampa modelleri üzerinde duruyor: düz rampalar ve spiral sistemler gibi.