Ancak son dönemde paylaşılan basit ama etkili bir yöntem, beyaz peynirin çok daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Üstelik bunun için kimyasal bir katkı maddesine gerek yok, evde bulunan tek bir malzeme yeterli oluyor.
Peynirleriniz asla küflenmeyecek: Tek malzemeyle aylarca taze kalacak
Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir, marketten ya da pazardan alındıktan kısa bir süre sonra çoğu zaman tazeliğini kaybedip küflenmeye başlar. Çoğu kişi peynirini kendi salamura suyunda ya da kapalı kaplarda saklamaya çalışsa da bu yöntemler her zaman yeterli olmaz.Cemile Kurel
Gıda fiyatlarının yükseldiği günümüzde, yiyecekleri doğru şekilde saklamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle yapısı gereği çabuk bozulan beyaz peynirde oluşan küf sorunu için pratik bir çözüm öne çıkıyor.
KÜFLENMEYE KARŞI ŞAŞIRTICI YÖNTEM: KESME ŞEKER
Beyaz peynirin saklandığı kabın içine 1 veya 2 adet kesme şeker koymak, bozulmayı geciktiren etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Küp şeker, kap içindeki fazla nemi emerek ortamın daha kuru kalmasına yardımcı olur.
Küf oluşumuna neden olan mikroorganizmalar nemli ortamı sever. Şeker bu nemi çektiğinde, peynir daha stabil ve kuru bir ortamda korunur ve tazeliğini daha uzun süre muhafaza eder.
PEYNİR SAKLARKEN YAPILAN HATALAR
Peynirin hızlı bozulmasına neden olan bazı yaygın yanlışlar şunlardır:
Salamura suyunu tamamen yok etmek: Beyaz peynir nemini kaybettiğinde daha hızlı bozulur. Bu yüzden ya kendi suyunda ya da kontrollü nemli bir ortamda saklanmalı.
Hava alan kaplar kullanmak: Açık veya iyi kapanmayan kaplar, bakterilerin peynir yüzeyine ulaşmasını kolaylaştırır.
Kirli çatal veya bıçak kullanmak: Ağza değmiş ya da başka gıdaya temas etmiş aletlerin peynir içine sokulması, tüm kalıbın hızla bozulmasına neden olur.
DOĞRU PEYNİR SAKLAMA ADIMLARI
Peynirinizi hava geçirmez bir saklama kabına yerleştirin.
Kabın içine, peynirin yanına 1-2 adet kesme şeker koyun.
Kapak her zaman sıkıca kapalı olmalı.
Şeker zamanla nemi emip eriyebilir; bu durumda düzenli olarak yenisiyle değiştirilmelidir.
Peynir keserken mutlaka temiz ve kuru bir bıçak kullanın.