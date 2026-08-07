Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil

Son değerlendirmelere göre Türkiye'de sürücüler tarafından en fazla tercih edilen, güvenilirliğiyle dikkat çeken ve ikinci elde kısa sürede satılan motor seçenekleri belli oldu. Özellikle uzun ömürlü motorlara sahip modeller listenin üst sıralarında yer aldı.