Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil

İkinci elde talep gören modeller belli oldu
İkinci el otomobil pazarında dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan modeller, alıcıların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
İkinci elde talep gören modeller belli oldu
İkinci el otomobil pazarında dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan modeller, alıcıların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
Son değerlendirmelere göre Türkiye'de sürücüler tarafından en fazla tercih edilen, güvenilirliğiyle dikkat çeken ve ikinci elde kısa sürede satılan motor seçenekleri belli oldu. Özellikle uzun ömürlü motorlara sahip modeller listenin üst sıralarında yer aldı.
Araç satın almayı planlayanlar için yol gösterici nitelik taşıyan sıralamada, yıllardır performansı ve ekonomik kullanımıyla öne çıkan otomobiller dikkat çekiyor.
İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil
10. Peugeot 206 1.4
Ekonomik bakım maliyetleri ve uygun yedek parça avantajıyla ikinci elde hâlâ ilgi görüyor.
9. Ford Focus 1.6 TDCi
Yakıt tüketimi ve sürüş performansıyla uzun yıllardır en çok tercih edilen dizel modeller arasında yer alıyor.
8. Renault Megane 4 1.5 dCi
Modern tasarımı ve düşük yakıt tüketimi sayesinde ikinci elde güçlü talep görüyor.
7. Volkswagen Golf 1.6 TDI
Sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeriyle piyasanın en hızlı alıcı bulan modellerinden biri.
6. Renault Clio 1.5 dCi
Şehir içi kullanımda sunduğu ekonomi ve düşük işletme maliyetiyle öne çıkıyor.
5. Honda Civic 1.6 i-VTEC
Dayanıklı motoru ve LPG uyumuyla yıllardır ikinci elin vazgeçilmez modelleri arasında bulunuyor.
4. Toyota Corolla 1.6 Atmosferik
Sorunsuz motor yapısı ve uzun ömürlü kullanımıyla en güvenilir otomobillerden biri olarak gösteriliyor.
3. Fiat Egea 1.3 Multijet
Uygun bakım maliyetleri, düşük yakıt tüketimi ve bol yedek parça avantajıyla yoğun ilgi görüyor.
2. Volkswagen Passat 1.6 TDI (B8)
Konforu, dayanıklılığı ve güçlü ikinci el piyasasıyla kısa sürede alıcı buluyor.
1. Nissan Qashqai 1.5 dCi
Yakıt ekonomisi, sağlam dizel motoru ve SUV segmentindeki popülerliği sayesinde ikinci el piyasasında en hızlı satılan modellerin başında geliyor.