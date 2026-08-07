Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil

Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil

İkinci el otomobil piyasasında güvenilirliği, düşük yakıt tüketimi ve ekonomik bakım maliyetleriyle öne çıkan modeller belli oldu. Uzmanlara göre bu araçlar, yüksek talep sayesinde ilanlarda uzun süre kalmadan yeni sahiplerini buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 1

İkinci elde talep gören modeller belli oldu

İkinci el otomobil pazarında dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan modeller, alıcıların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 2

Son değerlendirmelere göre Türkiye'de sürücüler tarafından en fazla tercih edilen, güvenilirliğiyle dikkat çeken ve ikinci elde kısa sürede satılan motor seçenekleri belli oldu. Özellikle uzun ömürlü motorlara sahip modeller listenin üst sıralarında yer aldı.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 3

Araç satın almayı planlayanlar için yol gösterici nitelik taşıyan sıralamada, yıllardır performansı ve ekonomik kullanımıyla öne çıkan otomobiller dikkat çekiyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 4

İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil

10. Peugeot 206 1.4

Ekonomik bakım maliyetleri ve uygun yedek parça avantajıyla ikinci elde hâlâ ilgi görüyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 5

9. Ford Focus 1.6 TDCi

Yakıt tüketimi ve sürüş performansıyla uzun yıllardır en çok tercih edilen dizel modeller arasında yer alıyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 6

8. Renault Megane 4 1.5 dCi

Modern tasarımı ve düşük yakıt tüketimi sayesinde ikinci elde güçlü talep görüyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 7

7. Volkswagen Golf 1.6 TDI

Sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeriyle piyasanın en hızlı alıcı bulan modellerinden biri.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 8

6. Renault Clio 1.5 dCi

Şehir içi kullanımda sunduğu ekonomi ve düşük işletme maliyetiyle öne çıkıyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 9

5. Honda Civic 1.6 i-VTEC

Dayanıklı motoru ve LPG uyumuyla yıllardır ikinci elin vazgeçilmez modelleri arasında bulunuyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 10

4. Toyota Corolla 1.6 Atmosferik

Sorunsuz motor yapısı ve uzun ömürlü kullanımıyla en güvenilir otomobillerden biri olarak gösteriliyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 11

3. Fiat Egea 1.3 Multijet

Uygun bakım maliyetleri, düşük yakıt tüketimi ve bol yedek parça avantajıyla yoğun ilgi görüyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 12

2. Volkswagen Passat 1.6 TDI (B8)

Konforu, dayanıklılığı ve güçlü ikinci el piyasasıyla kısa sürede alıcı buluyor.

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Peynir ekmek gibi satılıyor: İşte ikinci elde en hızlı satılan 10 otomobil - Resim: 13

1. Nissan Qashqai 1.5 dCi

Yakıt ekonomisi, sağlam dizel motoru ve SUV segmentindeki popülerliği sayesinde ikinci el piyasasında en hızlı satılan modellerin başında geliyor.

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