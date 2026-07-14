Markanın sevilen elektrikli otomobilleri E-208, E-308, E-2008, E-3008 ve E-5008'in yanı sıra hibrit motorlu 2008, 408, 3008 ve 5008 modellerinin anahtar teslim satış fiyatları da netleşti.
Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu
Peugeot, Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli ve hibrit modellerin güncel fiyatlarını duyurdu.Kaynak: Diğer
Yayımlanan yeni fiyat listesine göre, markanın tamamen elektrikli giriş modeli E-208 GT 1.999.500 TL'den satışa sunulurken, elektrikli SUV ailesinin en üst modeli E-5008 GT ise 3.644.000 TL'lik fiyatıyla listenin en pahalı modeli oldu.
Hibrit seçeneklerde ise 408 Allure versiyonu 2.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.
İşte Peugeot'nun Temmuz 2026 itibarıyla geçerli güncel fiyat listesi:
Peugeot E-208 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
E-208 GT 100 kW: 1.999.500 TL
Peugeot E-308 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
E-308 GT 115 kW: 2.381.000 TL
Peugeot 2008 ve E-2008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.353.000 TL
2008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.580.000 TL
E-2008 Allure 115 kW: 2.201.500 TL
E-2008 GT 115 kW: 2.308.500 TL
Peugeot 408 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
408 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.580.000 TL
408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.910.000 TL
Peugeot 3008 ve E-3008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
3008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.851.000 TL
3008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.259.000 TL
E-3008 Allure 157 kW (210 hp): 3.318.000 TL
E-3008 GT 157 kW (210 hp): 3.514.500 TL
Peugeot 5008 ve E-5008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi
5008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.290.000 TL
5008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.545.500 TL
E-5008 Allure 157 kW (210 hp): 3.502.000 TL
E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL