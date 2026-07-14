Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu

Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu

Peugeot, Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli ve hibrit modellerin güncel fiyatlarını duyurdu.

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 1

Markanın sevilen elektrikli otomobilleri E-208, E-308, E-2008, E-3008 ve E-5008'in yanı sıra hibrit motorlu 2008, 408, 3008 ve 5008 modellerinin anahtar teslim satış fiyatları da netleşti.

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 2

Yayımlanan yeni fiyat listesine göre, markanın tamamen elektrikli giriş modeli E-208 GT 1.999.500 TL'den satışa sunulurken, elektrikli SUV ailesinin en üst modeli E-5008 GT ise 3.644.000 TL'lik fiyatıyla listenin en pahalı modeli oldu.

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 3

Hibrit seçeneklerde ise 408 Allure versiyonu 2.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 4

İşte Peugeot'nun Temmuz 2026 itibarıyla geçerli güncel fiyat listesi:

Peugeot E-208 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

E-208 GT 100 kW: 1.999.500 TL

Peugeot E-308 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

E-308 GT 115 kW: 2.381.000 TL

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 5

Peugeot 2008 ve E-2008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.353.000 TL

2008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.580.000 TL

E-2008 Allure 115 kW: 2.201.500 TL

E-2008 GT 115 kW: 2.308.500 TL

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 6

Peugeot 408 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

408 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.580.000 TL

408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.910.000 TL

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 7

Peugeot 3008 ve E-3008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

3008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 2.851.000 TL

3008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.259.000 TL

E-3008 Allure 157 kW (210 hp): 3.318.000 TL

E-3008 GT 157 kW (210 hp): 3.514.500 TL

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Peugeot Temmuz 2026 güncel fiyat listesi belli oldu - Resim: 8

Peugeot 5008 ve E-5008 Temmuz 2026 Fiyat Listesi

5008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.290.000 TL

5008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: 3.545.500 TL

E-5008 Allure 157 kW (210 hp): 3.502.000 TL

E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL

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