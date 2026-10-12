EFSANE YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Peugeot'nun kendine özgü tasarımıyla otomobil tutkunlarının hafızasına kazınan RCZ modeli, elektrikli bir konseptle yeniden yorumlandı. RCZ Vision adı verilen otomobil, 500 beygirlik gücü ve fütüristik çizgileriyle dikkatleri üzerine çekti.
Peugeot öyle bir modelle döndü ki... 500 beygirlik canavar dengeleri değiştirecek
Peugeot'nun unutulmaz spor otomobili RCZ, 500 beygirlik elektrikli konseptle yeniden gündemde. Katı hal bataryası, 600 kilometrelik hedef menzili ve 10 dakikalık hızlı şarj vaadiyle dikkat çeken RCZ Vision, geleceğin otomobil teknolojilerini gözler önüne seriyor.Kaynak: Diğer
EFSANE YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
KAPUTUN ALTINDA 500 BEYGİRLİK SÜRPRİZ
Yeni konseptte 500 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. STLA One tabanlı yeni bir mimari üzerine geliştirildiği belirtilen otomobil, yüksek performans ile enerji verimliliğini bir arada sunmayı hedefliyor.
TEK ŞARJLA 600 KİLOMETRE HEDEFİ
RCZ Vision için açıklanan hedef menzil 600 kilometre. Peugeot, otomobilin WLTP karma kullanım koşullarında 100 kilometrede yalnızca 11,5 kWsa enerji tüketmesini amaçlıyor. Ancak bu veriler henüz nihai onaydan geçmiş değil.
KAHVE MOLASINDA ŞARJ OLACAK!
Konseptin en iddialı özelliklerinden biri hızlı şarj teknolojisi. 1.000 voltluk elektrik mimarisi sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine yalnızca 10 dakikada ulaşması hedefleniyor.
BATARYASIYLA EZBER BOZMAYA HAZIRLANIYOR
Factorial Energy iş birliğiyle geliştirilen katı hal batarya, RCZ Vision'ın en dikkat çekici teknolojileri arasında bulunuyor. Yalnızca 110 milimetre kalınlığındaki bataryanın daha az yer kaplayarak yüksek enerji yoğunluğu sağlaması amaçlanıyor.
ESKİ RCZ'NİN RUHU YENİDEN CANLANDI
Peugeot, eski RCZ'nin simgesi haline gelen çift bombeli tavan tasarımını yeni konseptte de korudu. Alçak gövde, geniş omuz çizgileri ve aerodinamik detaylar otomobile sportif bir görünüm kazandırıyor.
FARLARINDAN JANTLARINA KADAR DEĞİŞTİ
Ön bölümde üç pençeli LED aydınlatmalar ve ışıklı Peugeot logosu dikkat çekiyor. Arka tarafta aktif spoyler bulunurken, otomobilin önünde 21, arkasında ise 22 inçlik dövme alüminyum jantlar kullanılıyor.
KOKPİTTE BİLDİĞİNİZ DİREKSİYONU UNUTUN
RCZ Vision'ın iç mekânında Hypersquare adı verilen yeni nesil direksiyon kontrolü yer alıyor. Şeffaf Micro LED ekranlarla desteklenen i-Cockpit sistemi, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına taşıyor.
DİREKSİYONLA TEKERLEK ARASINDA BAĞ YOK!
Steer-by-wire teknolojisi sayesinde direksiyon hareketleri tekerleklere mekanik bağlantı yerine elektronik sistemlerle aktarılıyor. Peugeot, bu teknolojiyle manevra kabiliyetini artırmayı ve direksiyon tepkilerini sürüş hızına göre ayarlamayı hedefliyor.
Konseptte ayrıca fren komutlarını elektronik olarak ileten brake-by-wire teknolojisi de bulunuyor.
PEKİ BU CANAVAR NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?
500 beygirlik gücü, 600 kilometrelik hedef menzili ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken RCZ Vision, şimdilik bir konsept otomobil.
Peugeot, modelin seri üretime geçip geçmeyeceğine ilişkin kesin bir açıklama veya satış takvimi paylaşmadı. Bu nedenle otomobilin ne zaman yollara çıkacağı henüz bilinmiyor.