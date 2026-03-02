ABD’de indirimli lüks perakendenin bilinen markalarından Saks OFF 5TH, ana şirketinin iflas ve yeniden yapılanma süreci kapsamında faaliyetlerinin büyük bölümünü sonlandırmaya hazırlanıyor.
Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor
Ünlü indirimli lüks perakende markası, iflas ve yeniden yapılanma süreci kapsamında 69 mağazasının 57’sini kapatıyor ve çevrim içi platformunda yüzde 80’e varan tasfiye indirimleri başlattı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yüzde 80’e Varan İndirimler
Şirket, ülke genelinde mağaza kapatmalarına giderken, çevrim içi platformunda yüzde 80’e varan indirimlerin sunulduğu geniş kapsamlı bir tasfiye satışı başlattı.
Moda ürünleri, aksesuarlar ve diğer kategorilerde yapılan indirimlerin, nihai satışlar kapsamında olduğu ve şirketin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma planının bir parçası olduğu belirtildi.
69 Mağazadan 57’si Kapanacak
Geçtiğimiz ay, Saks Global, ülke çapındaki 69 mağazanın 57’sini kapatma planını duyurdu.
Ocak ayı ortasında iflas başvurusunda bulunan şirket, bu kararın ağır borç yükü ile Neiman Marcus ve Bergdorf Goodman gibi ana lüks markalara yeniden odaklanma ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı.
Yeniden yapılanma kapsamında fiziksel mağazaların büyük çoğunluğu kapanacak, ülke genelinde yalnızca yaklaşık 12 mağaza tasfiye ve indirim merkezi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.
Bu durum, markanın fiziksel perakende varlığında ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.