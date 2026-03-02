Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor

Ünlü indirimli lüks perakende markası, iflas ve yeniden yapılanma süreci kapsamında 69 mağazasının 57’sini kapatıyor ve çevrim içi platformunda yüzde 80’e varan tasfiye indirimleri başlattı.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor

ABD’de indirimli lüks perakendenin bilinen markalarından Saks OFF 5TH, ana şirketinin iflas ve yeniden yapılanma süreci kapsamında faaliyetlerinin büyük bölümünü sonlandırmaya hazırlanıyor.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 2

Yüzde 80’e Varan İndirimler
Şirket, ülke genelinde mağaza kapatmalarına giderken, çevrim içi platformunda yüzde 80’e varan indirimlerin sunulduğu geniş kapsamlı bir tasfiye satışı başlattı.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 3

Moda ürünleri, aksesuarlar ve diğer kategorilerde yapılan indirimlerin, nihai satışlar kapsamında olduğu ve şirketin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma planının bir parçası olduğu belirtildi.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 4

69 Mağazadan 57’si Kapanacak
Geçtiğimiz ay, Saks Global, ülke çapındaki 69 mağazanın 57’sini kapatma planını duyurdu.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 5

Ocak ayı ortasında iflas başvurusunda bulunan şirket, bu kararın ağır borç yükü ile Neiman Marcus ve Bergdorf Goodman gibi ana lüks markalara yeniden odaklanma ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 6

Yeniden yapılanma kapsamında fiziksel mağazaların büyük çoğunluğu kapanacak, ülke genelinde yalnızca yaklaşık 12 mağaza tasfiye ve indirim merkezi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 7

Bu durum, markanın fiziksel perakende varlığında ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.

Perakende devi iflasın eşiğinde: Ürünler yüzde 80 indirimle satılacak, mağazalar kapanıyor - Resim: 8
