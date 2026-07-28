Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen patpat kazası bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Devrilen aracın altında kalan 6 yaşındaki Miray Eslem K. yaşamını yitirirken, aracı kullanan 17 yaşındaki ağabeyi yaralandı.
VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki çeşmeye su almaya giden B.H.K. (17) yönetimindeki patpat, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
KÜÇÜK ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI
Kaza sırasında aracın kasasında bulunan 6 yaşındaki Miray Eslem K., devrilen patpatın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan küçük çocuğun, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
AĞABEYİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü B.H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.