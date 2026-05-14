Patates kızartması yerken bir kez daha düşünün: Diyabet riskini %20 artırıyor

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR ALARM VERİYOR

Patates kızartması, ultra işlenmiş gıdalar kategorisinde değerlendiriliyor. Araştırmalar bu tür gıdaların bağırsak florasını bozabileceğini, vücuttaki iltihap seviyesini artırabileceğini ve kan şekeri kontrolünü zorlaştırabileceğini ortaya koyuyor. Uzun vadede ise diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskinde artış görülebiliyor.

TAMAMEN YASAKLAMAK GEREKİYOR MU?

Uzmanlar patates kızartmasının tamamen hayatımızdan çıkarılması gerektiğini söylemiyor. Burada önemli olan nokta tüketim sıklığı ve porsiyon kontrolü. Haftada birkaç kez yerine ara sıra tüketmek daha güvenli kabul ediliyor.

Ayrıca kızartmanın yanında protein ve lif içeren besinler tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabiliyor.