Antalya’da gece müzeciliği uygulamaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde tarihi yapılar ışıklandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent, gece saatlerinde farklı bir atmosfer kazanırken, ziyaretçiler tarihi eserleri ışıklar altında keşfetme imkânı buluyor.
Patara’da gece müzeciliği başladı: Binlerce yıllık tarih ışıklar altında canlandı
Antalya’nın dünyaca ünlü Patara Antik Kenti, gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Işıklandırılan Nero Deniz Feneri, tiyatro ve meclis binası, sıcak yaz günlerinde akşam serinliğinde tarihle buluşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.Kaynak: DHA
Antik kentin simge yapılarından Patara Nero Deniz Feneri ve çevresindeki kazı alanı, tamamlanan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de görünür hale getirildi. Tarihi dokuyu öne çıkaran uygulama sayesinde ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunulurken, Patara’nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye kadar ulaştığı bölgede ziyaretçiler, akşam serinliğinde Nero Deniz Feneri, tiyatro, meclis binası ve sütunlu yollar arasında tarihin izlerini sürüyor.
NERO DENİZ FENERİ GECE MÜZECİLİĞİNE DAHİL EDİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, “Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. 2025 yılına geldiğimizde ise uzun süredir devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda Nero Feneri yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor” dedi.
PATARA’NIN TARİHİ
Patara Antik Kenti, Likya Uygarlığı’nın en önemli liman kentlerinden biri olarak kabul edilir. MÖ 8. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle kent, Likya Birliği’nin başkentliğini yapmış ve siyasi açıdan büyük önem taşımıştır. Aynı zamanda Aziz Nikolaos’un doğum yeri olarak bilinen Patara, Roma döneminde bölgenin en büyük ticaret ve denizcilik merkezlerinden biri haline geldi. Antik tiyatrosu, meclis binası, sütunlu caddeleri ve dünyanın en eski deniz fenerlerinden biri kabul edilen Nero Deniz Feneri ile öne çıkan kent, günümüzde Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanları arasında yer alıyor.