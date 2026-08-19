Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı

Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı

Çinli otomotiv devi BYD, orta segment sedan pazarında dengeleri değiştirmeye aday yeni modeli Qin Max'ı satışa sundu.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 1

Toyota Camry, Volkswagen Magotan ve Volkswagen Passat gibi segmentin güçlü isimlerini hedef alan model; şarj edilebilir hibrit (DM-i) ve tamamen elektrikli (EV) motor seçenekleriyle pazarın beğenisine sunuluyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 2

UYGUN BAŞLANGIÇ FİYATI VE GENİŞ BOYUTLAR

Çin pazarında toplam dokuz farklı donanım seçeneğiyle yerini alan modelin şarj edilebilir hibrit versiyonu 100 bin yuan (yaklaşık 14.800 dolar), tamamen elektrikli versiyonu ise 110 bin yuan (yaklaşık 16.300 dolar) başlangıç fiyatı taşıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 3

Heybetli duruşunu 4.866 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.495 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesiyle sağlayan sedan, 523 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonda bu alana ek olarak kaputun altında 115 litrelik ekstra bir ön bagaj (frunk) bölmesi daha bulunuyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 4

2 BİN 370 KİLOMETREYE ULAŞAN REKOR MENZİL

Qin Max DM-i adını taşıyan hibrit versiyonda, 101 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motor ile 238 beygir gücündeki elektrik motoru birlikte görev yapıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 5

25,28 kWh ve 34,27 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulan araç, yalnızca elektrik gücüyle CLTC verilerine göre 230 km ile 320 km arasında yol katetme imkanı sunuyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 6

Tam depo ve tam şarjla toplam menzili 2.370 kilometreye kadar ulaşan model, bataryanın tükendiği durumlarda dahi 100 kilometrede yalnızca 2,59 litrelik düşük yakıt tüketim değeriyle sınıfının en verimlileri arasında yer alıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 7

DOKUZ DAKİKADA ŞARJ OLABİLEN ELEKTRİKLİ MİMARİ

Arkadan itişli altyapıyla gelen tamamen elektrikli versiyon ise 163 beygir ve 326 beygir güç üreten iki ayrı motor seçeneğine sahip.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 8

İkinci nesil Blade bataryaların kullanıldığı araçta 52,86 kWh ve 64,31 kWh kapasiteli paketler yer alıyor ve bu bataryalar sırasıyla 530 km ile 630 km sürüş menzili vaat ediyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 9

Modelde yer alan Flash Charging teknolojisi sayesinde batarya doluluk oranı 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine, 9 dakikada ise yüzde 10'dan yüzde 97 seviyesine ulaşıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 10

ÜST DÜZEY KABİN VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Modelin kabin alanında dijital gösterge paneli, iki kollu direksiyon simidi, 10,8 inç büyüklüğünde head-up display (HUD), masaj, ısıtma ve havalandırma fonksiyonlarına sahip elektrikli ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi, entegre buzdolabı ve güneşlikli panoramik tavan öne çıkıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 11

Yürüyen aksamda önde MacPherson, arkada beş kollu bağımsız süspansiyon görev yaparken opsiyonel olarak DiSus-C adaptif amortisörler seçilebiliyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 12

Güvenlik tarafında ise üst donanım paketlerinde LiDAR sensörleriyle desteklenen ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri sunan "God's Eye" Seviye B sürüş destek sistemi yer alıyor.

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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 13
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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 14
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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 15
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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 16
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Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı - Resim: 17
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