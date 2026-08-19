Passat'a Çin'den iddialı rakip: Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan yeni BYD Qin Max satışa açıldı

Heybetli duruşunu 4.866 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.495 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesiyle sağlayan sedan, 523 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonda bu alana ek olarak kaputun altında 115 litrelik ekstra bir ön bagaj (frunk) bölmesi daha bulunuyor.