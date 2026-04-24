Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 17°
Park engeli can aldı: Ambulans sokağa giremedi, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Park engeli can aldı: Ambulans sokağa giremedi, yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde kalp krizi geçiren 89 yaşındaki Naime Aydın, park halindeki araçlar nedeniyle ambulansın sokağa girememesi sonrası sedyeyle taşındı. Hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan olay, dar sokaklara hatalı park edilen araçların acil durumlarda nasıl büyük risk oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanıcak Sokak’ta gece saat 01.30 sıralarında evinde rahatsızlanan 89 yaşındaki Naime Aydın için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokakta çift sıra ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle ambulansla ilerleyemedi.

Bunun üzerine sağlık görevlileri araçtan inerek sokağa yürüyerek girdi. Evden sedyeyle çıkarılan Naime Aydın, ambulansa kadar ekipler tarafından taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaşlı kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aydın’ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise sokakta hatalı park sorununun uzun süredir devam ettiğini belirterek, ambulans ve itfaiye araçlarının sık sık geçişte zorluk yaşadığını söyledi. Vatandaşlar, bölgede denetimlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: DHA
