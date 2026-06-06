Gençler artık sadece sohbet etmek için değil, birlikte yürüyüş yapmak, oyun oynamak, seyahat etmek, hatta hastaneye gitmek gibi gündelik aktivitelerde eşlik etmeleri için ücretli arkadaşlar kiralıyor.
'Parayla arkadaşlık' dönemi başladı: Reddedilme korkusuna son
Çin’de giderek derinleşen yalnızlık ve yoğun çalışma temposu, “arkadaşlık ekonomisi” adı verilen yeni bir hizmet sektörünü ortaya çıkardı.
Reuters kaynaklı haberlere göre, bu yeni ekonomi özellikle Çin’in popüler doğa rotalarından biri olan Tai Dağı gibi bölgelerde de kendini gösteriyor. Dağcılar, birkaç yüz yuan karşılığında çantalarını taşıyan, yol boyunca eşlik eden ve fotoğraf çeken “tırmanış arkadaşları” tutabiliyor.
Başlangıçta doğa yürüyüşleriyle sınırlı gibi görünen bu trend, zamanla restoran ziyaretlerinden şehir gezilerine kadar genişleyen bir hizmet ağına dönüştü. Tek başına vakit geçirmek istemeyen kişiler için “eşlik etme” hizmeti artık ticari bir model haline gelmiş durumda. Bu hizmeti sunanların çoğu ise öğrenci ve serbest çalışan gençlerden oluşuyor.
Resmî veriler sınırlı olsa da sektöre ilişkin tahminler, arkadaşlık ekonomisinin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7,4 milyar dolarlık (50 milyar yuan) bir büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar bu artışı, aileden uzakta yaşam, yoğun iş baskısı ve zayıflayan sosyal bağlarla açıklıyor. Bu durum, “duygusal tüketim” olarak adlandırılan hizmetlere olan talebi artırıyor.
Ülkede 200 milyondan fazla kişinin esnek çalışma modelinde yer alması da bu ekonomiyi besleyen bir diğer unsur olarak görülüyor. Birçok genç, kuryelik veya platform işleri gibi geleneksel gig ekonomisi işlerinin yanında ücretli arkadaşlık hizmetlerinden de gelir elde ediyor.
Bu alanda öne çıkan girişimcilerden biri olan Chen Wenxin, küçük bir ekip olarak başladığı işi kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan bir yapıya dönüştürdüğünü söylüyor. Özellikle yürüyüş turlarında yoğun talep aldıklarını belirten Chen, günlük tırmanış eşlik hizmetlerinin yüzlerce yuan seviyesinde ücretlendirildiğini aktarıyor.
Psikoterapist Sami Wong’a göre bu model, insanlara sosyal etkileşimlerde kontrol hissi ve öngörülebilirlik sağlıyor. Yeni insanlarla tanışmanın getirdiği belirsizlik ve reddedilme korkusu, ücretli arkadaşlık hizmetlerinde ortadan kalktığı için bu sistem giderek daha cazip hale geliyor.
Öğrencilerden bazıları da bu alanda çalışarak ek gelir elde ediyor. Genç bir üniversite öğrencisi olan Tang Junxing, seyahatlerde eşlik ederek aylık birkaç bin yuan kazandığını ve müşterilerinin çoğunlukla daha rahat ve keyifli bir yol arkadaşı arayan kadınlardan oluştuğunu belirtiyor.
Genel tabloya bakıldığında, Çin’deki arkadaşlık ekonomisi yalnızlık, değişen yaşam biçimleri ve esnek çalışma düzeniyle birlikte büyüyen yeni bir sosyal hizmet alanına dönüşmüş durumda.