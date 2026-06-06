'Parayla arkadaşlık' dönemi başladı: Reddedilme korkusuna son

Resmî veriler sınırlı olsa da sektöre ilişkin tahminler, arkadaşlık ekonomisinin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7,4 milyar dolarlık (50 milyar yuan) bir büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar bu artışı, aileden uzakta yaşam, yoğun iş baskısı ve zayıflayan sosyal bağlarla açıklıyor. Bu durum, “duygusal tüketim” olarak adlandırılan hizmetlere olan talebi artırıyor.

Ülkede 200 milyondan fazla kişinin esnek çalışma modelinde yer alması da bu ekonomiyi besleyen bir diğer unsur olarak görülüyor. Birçok genç, kuryelik veya platform işleri gibi geleneksel gig ekonomisi işlerinin yanında ücretli arkadaşlık hizmetlerinden de gelir elde ediyor.