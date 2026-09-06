Parayı veren ‘efsane’ oluyor: Milyarlık reklam çarkı

Sadece birkaç saniyelik bir hikâye veya kısa video, firmalar için devasa tanıtım harcamalarının yerini tutuyor. Öte yandan kullanıcılar cephesinde durum bambaşka bir algı yaratıyor. Dijital mecralarda "Hayatımda yediğim en iyi yemek", "Kesinlikle denemelisiniz" ya da "Bu tesiste kalmadan dönmeyin" gibi ifadelerle paylaşılan bu postlar, genellikle tarafsız birer öneri sanılıyor.