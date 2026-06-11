Parayı onlara götürmek için yola çıkmıştı: Kuyumcunun ihbarı her şeyi değiştirdi

Televizyonda sürekli telefon dolandırıcılığı haberlerini görmesine rağmen kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Özgür, “Televizyonda duyuyordum da hiç ihtimal gelmiyordu. Zaten yabancı numaraları hiç açmıyordum. Kızlarım da tembih ediyordu. Oğlum falan ‘açma yabancı numaraları’ diyordu, hiç açmıyordum. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kızımla konuşuyordum. Birden o arayınca kızımı kapattım, onlarla konuşmaya başladım. Kardeşlerimin, kızlarımın adını söylediler ben de inandım. Altınların hepsi gittiydi. Sağ olsun çok çok teşekkür ederim polis teşkilatına. Beni kurtardı. Vallahi çok şükür, helal bir param varmış. Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaraları açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık” diye konuştu.