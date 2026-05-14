Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Özkan Yalım ve Özgür Özel'in sözde yazışmaları iktidar medyasının gündeminde

Özkan Yalım ve Özgür Özel'in sözde yazışmaları iktidar medyasının gündeminde

CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Genel Başkan Özgür Özel ile yaptığı öne sürülen yazışmaların medyaya servis edilmesi siyasetin gündeminde. Başta Şamil Tayyar olmak üzere dolaşıma sokulan 'sözde' mesajlaşma sosyal medya ve yayın organlarında hızla yayılıyor.

CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "itirafçı" olduğu iddiaları ve Genel Başkan Özgür Özel ile yaptığı öne sürülen yazışmaların medyaya servis edilmesi siyaset gündemini sarstı.

İktidara yakın medya organları ve bazı eski siyasi isimler tarafından dolaşıma sokulan ifade tutanakları, beraberinde ciddi iddiaları da getirdi. Özellikle Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarına dair görseller, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özgür Özel: "Asıl hedef benim"
BirGün gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel ise, yaşananların bir "iftira kampanyası" olduğunu söyledi.

"Ben CHP örgütünün başındayım; bana yakıştırdıkları hiçbir uydurma yapıyı kabul etmiyoruz. Gözü dönmüş şekilde herkese iftira attırmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın asıl amacı CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemek; bu kurguda asıl hedef benim."

