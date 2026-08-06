YENİ Parti lideri Özgür Özel hakkında geçtiğimiz gün zincirleme rüşvet alma iddiasıyla yeni bir fezleke düzenlenmişti.
Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Özgür Özel'in fezlekelerinin Meclis'e gelip tutuklama yolunun açılacağı iddialarını değerlendirdi. Tayyar, "Bu iddialara anlam veremiyorum" derken, kulislerde konuşulanları aktardı.Aykut Metehan
Muhalif olarak adlandırılan medyada "Özgür Özel için tutuklamanın yolu mu açılacak?" sorusu tartışılmıştı.
AK Partili Şamil Tayyar Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.
Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür’ün dokunulmazlığı kaldırılır mı? Dokunulmazlığı kaldırılıp tutuklanır mı?"
"İlginçtir, özellikle muhalif medyada bu iddialar bir süredir dillendiriliyor."
"Şunu ifade edeyim:
Devletin, hükümetin, meclisin veya AK Parti’nin hiçbir köşesinde, dehlizinde, odasında, salonunda veya herhangi bir yerinde Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması veya tutuklanması iddiasının ima yollu bile konuşulduğunu, tartışıldığını duymadım."
"Bu iddiaları muhalif medyanın sıkça işlemesinin anlamı nedir bilmiyorum."
"Mağduriyet mi oluşturmak istiyorlar, çözüm yasasından uzak tutmanın yolunu mu döşüyorlar veya başka bir sebep mi var, izaha muhtaç gözüküyor."