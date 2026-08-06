Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı

"Şunu ifade edeyim:

Devletin, hükümetin, meclisin veya AK Parti’nin hiçbir köşesinde, dehlizinde, odasında, salonunda veya herhangi bir yerinde Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması veya tutuklanması iddiasının ima yollu bile konuşulduğunu, tartışıldığını duymadım."