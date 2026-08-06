Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı

Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Özgür Özel'in fezlekelerinin Meclis'e gelip tutuklama yolunun açılacağı iddialarını değerlendirdi. Tayyar, "Bu iddialara anlam veremiyorum" derken, kulislerde konuşulanları aktardı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 1

YENİ Parti lideri Özgür Özel hakkında geçtiğimiz gün zincirleme rüşvet alma iddiasıyla yeni bir fezleke düzenlenmişti.

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 2

Muhalif olarak adlandırılan medyada "Özgür Özel için tutuklamanın yolu mu açılacak?" sorusu tartışılmıştı.

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 3

AK Partili Şamil Tayyar Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 4

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 5

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür’ün dokunulmazlığı kaldırılır mı? Dokunulmazlığı kaldırılıp tutuklanır mı?"

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 6

"İlginçtir, özellikle muhalif medyada bu iddialar bir süredir dillendiriliyor."

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 7

"Şunu ifade edeyim:

Devletin, hükümetin, meclisin veya AK Parti’nin hiçbir köşesinde, dehlizinde, odasında, salonunda veya herhangi bir yerinde Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması veya tutuklanması iddiasının ima yollu bile konuşulduğunu, tartışıldığını duymadım."

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 8

"Bu iddiaları muhalif medyanın sıkça işlemesinin anlamı nedir bilmiyorum."

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Özgür Özel'e tutuklama yolu mu açılıyor? Şamil Tayyar açıkladı - Resim: 9

"Mağduriyet mi oluşturmak istiyorlar, çözüm yasasından uzak tutmanın yolunu mu döşüyorlar veya başka bir sebep mi var, izaha muhtaç gözüküyor."

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