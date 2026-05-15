OYAK'ın ünlü markaları Tadelle ve Sarelle'ye büyük ödül

OYAK grubu şirketlerinden Sagra'nın köklü markaları Tadelle ve Sarelle, iş dünyasının prestijli organizasyonlarından Business Honors Awards'ta topluma, çevreye ve sektöre katkı sunan başarılı projeleriyle iki ayrı ödülün sahibi oldu.

İş dünyasında uzun vadeli ve kalıcı etkiler yaratan, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlerin ödüllendirildiği Business Honors Awards, bu yıl da dev markaların rekabetine sahne oldu.

Otomotivden finansa, teknolojiden FMCG’ye (Hızlı Tüketim Malları) kadar pek çok lokomotif sektörün devlerini bir araya getiren organizasyonda, OYAK iştiraklerinden Sagra bünyesinde faaliyet gösteren Tadelle ve Sarelle iki büyük ödüle birden layık görüldü.

Sarelle&Grissini’ye "En iyi pazarlama inovasyonu" ödülü

Yıllardır kalitesinden ödün vermeyen geleneksel lezzetini inovatif bir yaklaşımla harmanlayan Sarelle, atıştırmalık pazarına yeni bir soluk getiren ürünüyle kürsüye çıktı.

Sarelle'nin geleneksel çikolata lezzetini modern bir atıştırmalık deneyimine dönüştüren yeni ürünü Sarelle&Grissini, Business Honors Awards pazarlama kategorisinde "En İyi Pazarlama İnovasyonu" ödülünün sahibi oldu.

Tadelle'den "Gerçek Zamanlı" pazarlama başarısı

Sagra'nın bir diğer ikonik markası olan Tadelle ise dijital dünyadaki ve gündemdeki dinamizmini ödülle taçlandırdı. Tüketiciyle kurduğu anlık ve yaratıcı bağla dikkat çeken marka, organizasyondan "En İyi Real-Time Pazarlama Projesi (Gerçek Zamanlı Pazarlama)" ödülünü almaya hak kazandı.

Başarının arkasındaki gerçek hikayeler ödüllendiriliyor

Otomotiv, finans, enerji, FMCG, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet, medya, eğlence, lojistik ve girişimcilik gibi geniş bir sektörel yelpazede düzenlenen yarışma; şirketleri satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları gibi hayati kategorilerde titizlikle değerlendiriyor.

Topluma, çevreye ve faaliyet gösterdikleri sektörlere anlamlı değerler katan girişimleri ve liderleri ödüllendiren Business Honors Awards, iş dünyasındaki kalıcı başarıların arkasında yatan gerçek hikayeleri, vizyoner stratejileri ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA
