Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Oulai'ye dünya devi talip oldu: Trabzonspor'un kasası dolup taşacak

Trabzonspor’un genç yıldızı Christ Oulai için dünya devi Chelsea’nin devreye girdiği, İngiliz kulübünün 40-45 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ve sezon sonunda kapıyı çalacağı iddia edildi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Trabzonspor’un sezon başında Fransa Ligue 2 temsilcisi Bastia’dan 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai için Avrupa transfer piyasasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

1 11
Bordo-mavili formayla kısa sürede etkileyici bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

2 11
Ara transfer döneminde Galatasaray ile de adı anılan Oulai için bu kez İngiltere’den ciddi bir hamle hazırlığı olduğu öne sürüldü.

3 11
CHELSEA'DEN ADIM

SportsBoom’un haberine göre dünya devi Chelsea, sezon sonunda Christ Oulai için resmi adım atmaya hazırlanıyor.

4 11
Londra temsilcisinin, Bournemouth, Brighton ve Tottenham gibi kulüplerin de ilgilendiği genç yıldızı kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

5 11
40-45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Haberin detaylarında Chelsea’nin Trabzonspor’un 40-45 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu bilgisi dikkat çekti.

6 11
Trabzonspor cephesi ise oyuncunun değerinin henüz zirveye ulaşmadığı görüşünde. Yönetimin, haziran ayında düzenlenecek Dünya Kupası’nda Oulai’nin sergileyeceği performansın ardından teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

7 11
Milli formayla şu ana kadar 8 karşılaşmada görev alan genç orta saha, turnuvada da vitrine çıkacak.

8 11
23 MAÇTA 2 GOL – 4 ASİST

İstatistikleriyle de öne çıkan Christ Oulai, Avrupa’nın 30 üst düzey liginde 90 dakika başına dikine oyun arayan en iyi 21 yaş altı orta sahalar arasında yüzde 86,7 pas isabet oranıyla 5. sırada yer aldı. Trabzonspor formasıyla bu sezon 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

9 11
2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oulai’nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilse de performansı ve potansiyeli doğrultusunda bu rakamın katlanarak artabileceği değerlendiriliyor.

10 11
Trabzonspor’un ise elindeki bu önemli değeri en doğru zamanda, en yüksek bedelle değerlendirmeyi hedeflediği görülüyor.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro