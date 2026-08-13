ÖTV muafiyetli araç listesi güncellendi: En ucuz model 783 bin TL oldu

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump: 822 bin 222 TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP: 1 milyon 17 bin TL

Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 33 bin 117 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 120 bin TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 300 bin TL

Fiat Egea Sedan'da muafiyetli fiyatlar donanım ve şanzıman seçeneğine göre 783 bin 400 TL'den 1 milyon 98 bin TL'ye kadar çıkıyor.