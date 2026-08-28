Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak

Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak

Japon otomotiv devi, sürücü müdahalesini en aza indiren Seviye 2++ otonom sürüş teknolojisini 2028 yılına kadar binek otomobillerde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2030'da Seviye 4 ticari araçları hedefleyen markanın hamlesi, otonom sürüş teknolojisi ile hisselerine yüzde 2 değer kazandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 1

Japonya merkezli bir otomotiv devi, otonom sürüş teknolojilerine yönelik yeni stratejisini kamuoyuna duyurdu.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 2

Şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği ve sürücünün müdahale gereksinimini önemli ölçüde azaltan Seviye 2++ sürücü destek sistemini 2028 yılına kadar binek araç modellerinde sunmayı hedefliyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 3

Geliştirilen bu yeni nesil sistem, mevcut sürüş destek teknolojilerine kıyasla daha gelişmiş bir yapı sunsa da sürüş sorumluluğu ve araç kontrolü tamamen sürücüde kalmaya devam edecek.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 4

İlk aşamada belirli binek modellerde yer alacak olan teknolojinin, ilerleyen yıllarda aşamalı olarak daha fazla modele aktarılması ve 2030 yılı itibarıyla ürün yelpazesinde geniş çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 5

Uzak Doğu üreticisi, binek araçların yanı sıra ticari segment için de daha yüksek otonom sürüş seviyelerine odaklanıyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 6

Şirket, 2030 yılına kadar ticari araçlarda belirlenmiş alan ve koşullarda insan müdahalesine ihtiyaç duymadan ilerleyebilen Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine ulaşmayı amaçlıyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 7

Bu yeniliğin özellikle toplu taşıma, servis hizmetleri ve lojistik sektörlerinde önemli bir değişim yaratması bekleniyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 8

Bu strateji kapsamında öne çıkan, şirketin tamamen elektrikli modeli de 2025 yılındaki çıkışının ardından güncellenecek.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 9

Şirket, farklı kullanım amaçlarına hitap eden modeli 2027 mali yılına kadar Seviye 4 teknolojisiyle donatarak sürücüsüz hizmet verebilir hale getirmeyi hedefliyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 10

Otomotiv dünyasında resmi SAE standartlarında ayrı bir kategori olmamakla birlikte daha gelişmiş Seviye 2 sistemlerini ifade etmek için kullanılan Seviye 2++ tanımı, sürücünün gözetim zorunluluğunu koruyarak konforu artırmayı amaçlıyor.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 11

Japon üreticinin yeni yol haritasını açıklamasının ardından borsa tarafında hareketlilik yaşandı ve şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazandı.

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Otonom sürüşte yeni hedef: Japon devi çağı başlatacak - Resim: 12

Yaşanan bu gelişmeler, küresel otomotiv sektöründeki rekabetin elektrikli araçların ötesine geçerek otonom sürüş ve yapay zekâ odaklı teknolojilere yöneldiğini gösteriyor.

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