Volkswagen Grubu’nun kapsamlı yeniden yapılanma planı, 1950 yılında kurulan İspanyol markası SEAT'ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Alman basınında markanın 2029 sonuna kadar kademeli olarak fesh edileceğine dair çıkan iddiaların ardından açıklama yapan SEAT S.A., 2030 sonrasında markanın kademeli olarak sonlandırılması da dâhil olmak üzere farklı senaryoların değerlendirildiğini doğruladı.
Otomotiv dünyasında tarihi veda: Efsane marka fişi çekiyor
Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç yatırımlarını CUPRA'ya yönlendirmesi, SEAT markasının geleceğini tartışmaya açtı. 2027'de hafif hibrit modellerle yoluna devam edecek olan 76 yıllık markanın, 2030 sonrasında kademeli olarak sonlandırılması masadaki en güçlü senaryolar arasında yer alıyor.Haber Merkezi
2027'DE YENİ HİBRİT MODELLER GELİYOR
SEAT S.A. tarafından yapılan resmi açıklamaya göre markanın kısa vadeli ürün planlamasında bir aksama bulunmuyor. Şirket, 2027 yılında popüler modelleri Ibiza ve Arona'nın hafif hibrit (mild-hybrid) versiyonlarını pazara sunacak.
Ancak Avrupa Birliği'nin sıkılaşan emisyon düzenlemeleri, yeni nesil araç geliştirme maliyetleri ve elektrikli dönüşümün yüksek bütçeleri, SEAT markasına yapılacak yeni yatırımların ekonomik gerekçesini zorlaştırıyor. Bu durum, 2030 sonrasında markanın ürün gamının daralarak pazardan çekilmesi ihtimalini güçlendiriyor.
SEAT S.A. VE MARTORELL FABRİKASI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Haberlerde sıklıkla karıştırılan bir diğer nokta ise SEAT markası ile üretici şirket SEAT S.A. arasındaki fark. SEAT S.A., aynı zamanda grubun parlak yıldızı CUPRA'nın da sahibi konumunda bulunuyor.
Şirket, İspanya'daki Martorell fabrikasında Volkswagen Grubu'nun küçük şehir içi elektrikli araç ailesinin (Electric Urban Car Family) üretim liderliğini üstlenmiş durumda. Grup ortaklarıyla birlikte bölgeye yapılan 10 milyar avroluk elektrifikasyon yatırımı sayesinde fabrikanın sanayi rolü güçlenecek ve istihdam artmaya devam edecek. Dolayısıyla yaşanan süreç fabrikanın kapanması değil, üretim bandındaki marka ağırlığının değişmesi anlamına geliyor.
CUPRA SATIŞLARDA SEAT'I GERİDE BIRAKTI
2018 yılında bağımsız bir marka olarak konumlandırılan CUPRA, daha yüksek fiyat marjı, sportif tasarımı ve elektrikli ürün gamıyla kısa sürede şirketin birincil büyüme motoru haline geldi.
2025 Satış Rakamları: CUPRA 328 bin 806 adetlik satışla, 257 bin 432 adette kalan SEAT'ı tarihinde ilk kez geride bıraktı.
2026 İlk Yarı Verileri: CUPRA 170 bin 100 teslimat gerçekleştirirken, SEAT 129 bin 600 adette kaldı.
CUPRA'nın 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 3 pazar payına ulaşması ve 2027'nin üçüncü çeyreğinden itibaren Orta Doğu pazarına giriş yapması hedefleniyor.
ÇİNLİ ÜRETİCİLER VE SEKTÖREL DARALMA BASKISI
SEAT'a yeni nesil tamamen elektrikli bir model tahsis edilmemesinin arkasında Volkswagen Grubu'nun maliyet odaklı stratejisi ve Avrupa pazarındaki genel daralma yatıyor. 2019-2025 yılları arasında Avrupalı, Amerikalı ve Asyalı geleneksel üreticilerin küresel satışları yüzde 17 gerilerken; BYD, Geely ve SAIC gibi Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarındaki payı hızla arttı.
Artan Rekabet ve yüksek teknoloji yatırımları nedeniyle Volkswagen Grubu, aynı çatı altında birbiriyle örtüşen markalar yerine, elektrikli geleceğe yön veren ve kârlılığı yüksek olan CUPRA'ya odaklanmayı tercih ediyor.