Otomotiv dünyasında tarihi veda: Efsane marka fişi çekiyor

CUPRA SATIŞLARDA SEAT'I GERİDE BIRAKTI

2018 yılında bağımsız bir marka olarak konumlandırılan CUPRA, daha yüksek fiyat marjı, sportif tasarımı ve elektrikli ürün gamıyla kısa sürede şirketin birincil büyüme motoru haline geldi.

2025 Satış Rakamları: CUPRA 328 bin 806 adetlik satışla, 257 bin 432 adette kalan SEAT'ı tarihinde ilk kez geride bıraktı.

2026 İlk Yarı Verileri: CUPRA 170 bin 100 teslimat gerçekleştirirken, SEAT 129 bin 600 adette kaldı.