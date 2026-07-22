Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, GLS serisini tazeledikten sonra lüksün zirvesini temsil eden Maybach versiyonunu da vitrine çıkardı. Süper lüks SUV modelinde yapılan en temel değişikliklerden biri doğrudan kaputun altında gerçekleşti.
Otomotiv dünyasında bir ilk: Mercedes’in yeni Maybach modeli ezber bozuyor
Mercedes-Benz, ultra lüks SUV segmentindeki temsilcisi Maybach GLS 680 modelini yeni V8 motoru ve markada bir ilk olan aydınlatmalı amblem detaylarıyla güncelledi. Süper lüks otomobil, yüksek konfor öğeleriyle bu yılın ilerleyen dönemlerinde pazara sunulacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Maybach GLS, gücünü markanın M1770 Evo kodlu yeni nesil 4.0 litrelik çift turbolu V8 ünitesinden alıyor. Bu yüksek performanslı motor; 605 beygir güç ve 850 Nm tork üretebiliyor. Mühendislerin dokunuşları sadece performans artışıyla kalmadı. Söz konusu V8 ünite, ikinci jenerasyon marş jeneratörünün entegre edildiği hafif hibrit bir sistemle destekleniyor.
Yeni Mercedes-Maybach GLS'nin dış tasarımında görsel açıdan çarpıcı ve üretici için ilk niteliği taşıyan yenilikler yer alıyor. Maybach ızgara amblemi ışıklandırma özelliği kazandı. Dik konumdaki Mercedes-Benz kaput yıldızı ilk kez aydınlatmalı olarak sunuluyor.
Bunun yanı sıra her Maybach modelinde yer alan ve araç hareket halindeyken bile kaput üzerindeki yıldızın daima dik durmasını sağlayan bilyalı rulman düzeneği standart donanımdaki yerini koruyor.
Aracın sürüş konforu ve yol tutuşu standart olarak sunulan Airmatic havalı süspansiyon sistemiyle sağlanıyor. Daha gelişmiş bir sürüş tecrübesi isteyen müşteriler içinse süspansiyonları tekerlek bazında bağımsız yönetebilen E-Active Body Control sistemi opsiyonel olarak listeleniyor. Model standartta 22 inç jantlarla gelirken, isteğe bağlı 23 inçlik özel jant seçeneği de sunuluyor.
İç mekânda standart GLS'nin mimarisi korunsa da Maybach dokunuşları atmosferi tamamen değiştiriyor. Ön konsolu kaplayan MBUX Superscreen devasa ekran, modele özel arayüz ve grafiklerle geliyor. Rose altın renkli kadranlar ve ışıklandırılmış havalandırma çıkışları kabine şıklık katıyor. İkinci sıra koltuklar için geliştirilen masaj fonksiyonu standart donanımlar arasında bulunuyor.
2026 Mercedes-Maybach GLS 680 ismiyle yollara çıkacak olan araç, bu yılın ilerleyen aylarında Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Alman üretici, modelin satış fiyatını ise henüz ilan etmedi.