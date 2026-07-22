Otomotiv dünyasında bir ilk: Mercedes’in yeni Maybach modeli ezber bozuyor

Aracın sürüş konforu ve yol tutuşu standart olarak sunulan Airmatic havalı süspansiyon sistemiyle sağlanıyor. Daha gelişmiş bir sürüş tecrübesi isteyen müşteriler içinse süspansiyonları tekerlek bazında bağımsız yönetebilen E-Active Body Control sistemi opsiyonel olarak listeleniyor. Model standartta 22 inç jantlarla gelirken, isteğe bağlı 23 inçlik özel jant seçeneği de sunuluyor.