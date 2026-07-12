Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın

Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın

İki dev otomobil markasından kritik yangın uyarısı geldi. Bazı modeller için acil önlem çağrısı yapıldı.

Kaynak: Diğer
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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 1

Dev markalardan kritik uyarı

Hyundai ve Kia, bazı elektrikli araç modelleri için dikkat çeken bir uyarı yayımladı.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 2

Yangın riski gündemde

Şirketler, batarya sistemlerinde tespit edilen olası bir hata nedeniyle yangın riskine karşı önlem alınmasını istedi.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 3

“Evden uzak park edin” çağrısı

Araç sahiplerine, otomobillerini geçici süreyle evlerden ve kapalı garajlardan uzak tutmaları tavsiye edildi.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 4

Sorunun kaynağı batarya

Uzmanlara göre problem, yüksek voltajlı batarya hücrelerinde oluşabilecek iç hasardan kaynaklanıyor.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 5

Nadir ama ciddi risk

Yetkililer, bu durumun düşük ihtimalle de olsa kısa devre ve yangına yol açabileceğini belirtti.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 6

Ücretsiz değişim yapılacak

Geri çağırma kapsamında araçların batarya sistemleri incelenecek ve gerekirse ücretsiz değişim yapılacak.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 7

Hangi modeller etkileniyor?

Geri çağırma, belirli üretim tarihleri arasında üretilen Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve EV9 modellerini kapsıyor.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 8

Bir geri çağırma daha

Kia ayrıca yaklaşık 463 bin Telluride modelini de yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 9

Koltuk sistemi de riskli

Telluride modellerinde ise riskin, koltuk motorundaki aşırı ısınmadan kaynaklanabileceği açıklandı.

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Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın - Resim: 10

Önlem şart

Şirketler, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için araç sahiplerinin uyarılara mutlaka uymasını istedi.

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