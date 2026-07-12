Otomotiv devlerinden şok uyarı: Araçlarınızı hemen evinizden uzaklaştırın

Dev markalardan kritik uyarı
Hyundai ve Kia, bazı elektrikli araç modelleri için dikkat çeken bir uyarı yayımladı.
Dev markalardan kritik uyarı
Hyundai ve Kia, bazı elektrikli araç modelleri için dikkat çeken bir uyarı yayımladı.
Yangın riski gündemde
Şirketler, batarya sistemlerinde tespit edilen olası bir hata nedeniyle yangın riskine karşı önlem alınmasını istedi.
“Evden uzak park edin” çağrısı
Araç sahiplerine, otomobillerini geçici süreyle evlerden ve kapalı garajlardan uzak tutmaları tavsiye edildi.
Sorunun kaynağı batarya
Uzmanlara göre problem, yüksek voltajlı batarya hücrelerinde oluşabilecek iç hasardan kaynaklanıyor.
Nadir ama ciddi risk
Yetkililer, bu durumun düşük ihtimalle de olsa kısa devre ve yangına yol açabileceğini belirtti.
Ücretsiz değişim yapılacak
Geri çağırma kapsamında araçların batarya sistemleri incelenecek ve gerekirse ücretsiz değişim yapılacak.
Hangi modeller etkileniyor?
Geri çağırma, belirli üretim tarihleri arasında üretilen Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve EV9 modellerini kapsıyor.
Bir geri çağırma daha
Kia ayrıca yaklaşık 463 bin Telluride modelini de yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Koltuk sistemi de riskli
Telluride modellerinde ise riskin, koltuk motorundaki aşırı ısınmadan kaynaklanabileceği açıklandı.
Önlem şart
Şirketler, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için araç sahiplerinin uyarılara mutlaka uymasını istedi.