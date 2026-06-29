Otomotiv devinin kararı hükümeti harekete geçirdi: Engellemeye çalışıyorlar

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan hükümet sözcüsü, "Amacımız, Almanya'daki üretim tesislerinin kapatılmasını önlemektir. Bunu başarmak için gerekli rekabet mekanizmaları dahil olmak üzere doğru çerçeve koşullarının oluşturulması gerekiyor. Bu tesislerin karlı kalmasını sağlayacak teşvikler sunulmalıdır. Ancak ilkesel olarak bu tür kararları ticari gerekçelerle almak her zaman şirketlerin kendi sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.