Otomotiv devi Nissan iki model aracını apar topar geri çağırdı: Ücretsiz değiştirilecek

Tüm Parçalar Ücretsiz Değiştirilecek

Dongfeng Nissan, hatalı tasarlanan gaz pedalı tertibatından etkilenen tüm araç sahiplerine ulaşarak parça değişimini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Ayrıca hibrit yapısıyla dikkat çeken N6 model araçlarda, güncellenen yeni pedal yapısına uyum sağlaması amacıyla fren pedalı sistemi de sıfırıyla değiştirilecek.

Denetleyici kurum SAMR, şu ana kadar bu tasarım hatasından kaynaklı herhangi bir yaralanma veya ölümlü kaza vakasının kendilerine rapor edilmediğini, hamlenin tamamen "önleyici güvenlik" amacıyla yapıldığını duyurdu.