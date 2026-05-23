Otomotiv dünyası, sıfır emisyonlu araçlara geçiş sürecinde yazılımsal ve tasarımsal test süreçlerini sıkılaştırsa da, bazen mekanik hatalar milyarlarca dolarlık geri çağırma operasyonlarına neden olabiliyor. Bunun son örneği, Asya pazarının en güçlü aktörlerinden Nissan'da yaşandı.
Otomotiv devi Nissan iki model aracını apar topar geri çağırdı: Ücretsiz değiştirilecek
Japon otomotiv devi Nissan, Çin'deki üretim ortaklığı Dongfeng ile birlikte ürettiği yeni nesil elektrikli ve hibrit modellerinde büyük bir tasarım hatası tespit etti. Gaz pedalının geri dönüş mekanizmasını bozan bu hata nedeniyle yaklaşık 70 bin araç acilen servislere çağrıldı.Derleyen: Züleyha Öncü
Çin pazarında Dongfeng ortaklığıyla yürütülen operasyonlarda, iki popüler modelin gaz pedalı tertibatında zamanla ciddi deformasyonlara yol açan bir tasarım kusuru laboratuvar ve saha incelemeleriyle kanıtlandı.
Büyük Risk 25 Mayıs'ta Başlıyor: İşte Etkilenen Modeller
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) yayımladığı resmi bildiriye göre geri çağırma işlemleri 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen başlatılacak. Devasa operasyon kapsamında servislere çağrılacak araç sayıları ve modelleri şu şekilde açıklandı
Nissan N7 (Tam Elektrikli Sedan): 49 bin 465 adet araç fabrikaya çağrılacak.
Nissan N6 (Plug-in Hibrit SUV): 18 bin 800 adet araç güvenlik kontrolünden geçecek
Tasarım Hatası Ne? Gaz Pedalı Neden Takılı Kalıyor?
Mühendislerin yaptığı teknik incelemelere göre, söz konusu araçların gaz pedalı tertibatında uzun süreli kullanıma bağlı olarak aşırı aşınma meydana geliyor.
Tasarım aşamasında gözden kaçan bu durum; pedalın döner parçaları ile ana destek yapısı arasında sürtünmeye ve fiziksel temasa yol açıyor.
Zamanla oluşan bu deformasyon, sürücü ayağını gazdan çektiğinde pedalın geri dönüş mekanizmasını yavaşlatabiliyor veya anormal pedal hareketlerine neden oluyor. Bu durumun otoban sürüşlerinde veya yoğun trafikte potansiyel bir kaza riskini doğurduğu açıklandı.
Tüm Parçalar Ücretsiz Değiştirilecek
Dongfeng Nissan, hatalı tasarlanan gaz pedalı tertibatından etkilenen tüm araç sahiplerine ulaşarak parça değişimini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Ayrıca hibrit yapısıyla dikkat çeken N6 model araçlarda, güncellenen yeni pedal yapısına uyum sağlaması amacıyla fren pedalı sistemi de sıfırıyla değiştirilecek.
Denetleyici kurum SAMR, şu ana kadar bu tasarım hatasından kaynaklı herhangi bir yaralanma veya ölümlü kaza vakasının kendilerine rapor edilmediğini, hamlenin tamamen "önleyici güvenlik" amacıyla yapıldığını duyurdu.