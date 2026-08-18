Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor

955 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR
Chrysler'ın ana şirketi Stellantis, radyo yazılımında tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırma kararı aldı.
955 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR
Chrysler'ın ana şirketi Stellantis, radyo yazılımında tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırma kararı aldı.
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI RİSK YARATIYOR
Yazılım arızasının geri görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebildiği ve bunun park ile geri manevralar sırasında sürüş güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
Geri çağırma operasyonunun en büyük bölümünü ABD oluşturuyor. ABD'de 2026 ve 2027 model yılına ait yaklaşık 848 bin araç operasyon kapsamına alındı.
HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?
Listede Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager; Dodge Charger; Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler ve Ram 1500, 2500, ProMaster modelleri bulunuyor.
Operasyon ABD ile sınırlı kalmadı. Kanada, Meksika ve diğer uluslararası pazarlarda yaklaşık 107 bin aracın daha aynı yazılım güncellemesi kapsamında servislere çağrılacağı açıklandı.
Geri çağırma kapsamında araçların radyo yazılımı güncellenecek. Bu işlemle geri görüş kamerasının yeniden sorunsuz çalışması ve olası güvenlik riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
SERVİS SÜRECİ HIZLA BAŞLIYOR
Şirket, tespit edilen yazılım arızasının giderilmesi için gerekli güncellemelerin hızla gerçekleştirileceğini ve sürücülerin bilgilendirileceğini duyurdu.