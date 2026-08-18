Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor

Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor

Otomotiv devini harekete geçiren teknik bir hata, 1 milyona yakın sürücüyü doğrudan etkiliyor. Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram markalarını kapsayan dev operasyonun perde arkasında ne var? İşte sürücüleri yakından ilgilendiren o krizin detayları...

Kaynak: Diğer
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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 1

955 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR

Chrysler'ın ana şirketi Stellantis, radyo yazılımında tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 2

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI RİSK YARATIYOR

Yazılım arızasının geri görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebildiği ve bunun park ile geri manevralar sırasında sürüş güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 3

Geri çağırma operasyonunun en büyük bölümünü ABD oluşturuyor. ABD'de 2026 ve 2027 model yılına ait yaklaşık 848 bin araç operasyon kapsamına alındı.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 4

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Listede Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager; Dodge Charger; Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler ve Ram 1500, 2500, ProMaster modelleri bulunuyor.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 5

Operasyon ABD ile sınırlı kalmadı. Kanada, Meksika ve diğer uluslararası pazarlarda yaklaşık 107 bin aracın daha aynı yazılım güncellemesi kapsamında servislere çağrılacağı açıklandı.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 6

Geri çağırma kapsamında araçların radyo yazılımı güncellenecek. Bu işlemle geri görüş kamerasının yeniden sorunsuz çalışması ve olası güvenlik riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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Otomotiv devi düğmeye bastı: 1 milyona yakın araç geri çağrılıyor - Resim: 7

SERVİS SÜRECİ HIZLA BAŞLIYOR

Şirket, tespit edilen yazılım arızasının giderilmesi için gerekli güncellemelerin hızla gerçekleştirileceğini ve sürücülerin bilgilendirileceğini duyurdu.

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