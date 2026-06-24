Trafikte uzun süredir aktif olarak yer almayan ancak resmi kayıtlarda görünmeye devam eden milyonlarca yaşlı araç için yeni bir yasal adım atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Melih Meriç tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yasa teklifi, hurda araç sahipleri arasında büyük bir beklenti oluşturdu.
Otomobil sahipleri dikkat: Uzmandan kritik değerlendirme… O araçların tüm borçları siliniyor
2000 model ve altı araçlar için hurda teşviki ve vergi affı getirilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif, son 5 yıldır muayenesi ve sigortası olmayan hayalet araçların kayıtlarının silinmesini ve birikmiş MTV borçlarının sıfırlanmasını amaçlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu kanun teklifi; 2000 model ve altındaki, son 5 yıl içerisinde hiçbir muayene, sigorta veya trafik işlemi kaydı bulunmayan taşıtların "hurda" statüsüne alınmasını içeriyor. Düzenleme ile bu araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının tamamen silinmesi ve vergi mükellefiyetlerinin sonlandırılması hedefleniyor.
Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. Şahin, hazırlanan kanun teklifinin sektöre ve araç sahiplerine yönelik etkilerini değerlendirdi. Düzenlemenin kağıt üzerindeki "hayalet araçları" temizlemek adına mantıklı bir başlangıç olduğunu belirten Şahin, öne çıkan noktaları şu şekilde aktardı:
Yaklaşım genel olarak doğru olsa da tek başına model yılı belirleyici olmamalıdır. Türkiye'de halen çok iyi durumda olan 1998-2000 model arası araçlar mevcuttur. Bu noktada teklifin sadece yaşa değil, son 5 yıldaki kullanım ve işlem verilerine dayandırılması rasyonel bir adımdır.
Kullanılamaz durumdaki araçlar, birikmiş vergi borçları nedeniyle hurdaya ayrılamıyor. Bu düzenleme borçlu vatandaşlar için önemli bir fırsat sunacaktır. Ayrıca fiilen yürür durumda olup belgesiz veya sigortasız şekilde trafikte dolaşan araçların yaratacağı tehlikelerin de önüne geçilecektir.
Düzenlemede suistimalleri önleyecek mekanizmalar yer alıyor. Aracın yetkili geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesi şartı bulunuyor. Eğer borcu silinen bir aracın sonradan trafikte olduğu tespit edilirse, silinen tüm borçlar yeniden tahakkuk ettirilecektir.
Sektörün henüz bu adımdan detaylı bir haberi bulunmuyor. Teklifin bir muhalefet milletvekili tarafından verilmiş olması, mevcut siyasi konjonktür ve Meclis aritmetiği nedeniyle komisyondan geçme ihtimalini oldukça düşürüyor.
Kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta ikinci el araç piyasasında doğrudan bir hareketlilikten ziyade kamu kayıtlarında bir temizlik gerçekleşecektir. Fiilen var olmayan ancak sistemde duran ölü kayıtların silinmesi, Türkiye'deki araç parkına dair verilerin çok daha sağlıklı ve gerçekçi hale gelmesini sağlayacaktır.