Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğe karşın, otomobil markaları talep yetersizliği ve satış oranlarının düşmesi sebebiyle etiket fiyatlarını artırmaktan kaçınıyor. Otomobil distribütörlerinin fiyat artışlarına karşı direnç gösterdiği bu dönemde, piyasadaki en ekonomik sıfır kilometre otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 299 bin TL olarak güncelliğini koruyor.