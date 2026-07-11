Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı

Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı

Sıfır araç piyasasında stok fazlası nedeniyle fiyatlar sabitlendi. Döviz kuru artışına rağmen distribütörlerin zam yapamadığı otomobil sektöründe, en düşük sıfır araç fiyatı 1 milyon 299 bin TL seviyesinden başlıyor. İşte bayilerde satış bekleyen araçlara dair detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 1

Otomotiv sektöründe geçmiş dönemlerde baş gösteren sıfır araç tedarik sorunu tamamen sona erdi. Güncel piyasada bayilerin ellerinde kalan araç stoklarını tüketebilmek adına fiyat sabitleme yoluna gittiği görülüyor.

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 2

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğe karşın, otomobil markaları talep yetersizliği ve satış oranlarının düşmesi sebebiyle etiket fiyatlarını artırmaktan kaçınıyor. Otomobil distribütörlerinin fiyat artışlarına karşı direnç gösterdiği bu dönemde, piyasadaki en ekonomik sıfır kilometre otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 299 bin TL olarak güncelliğini koruyor.

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 3

NTV tarafından paylaşılan verilere göre, 29 otomotiv markasının elindeki en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyat listesi şu şekilde:

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 4

Ford Puma Titanium SUV (1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit) — 2 milyon 238 bin 900 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica — 2 milyon 474 bin 300 TL

Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S) — 1 milyon 790 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 5

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER — 3 milyon 919 bin 900 TL

BMW 120 Sport Line — 3 milyon 724 bin 500 TL
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olkswagen Taigo (1.0 TSI 95 PS Manuel Life) — 2 milyon 165 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 6

Audi A3 Sportback TFSI (110 kW Advanced S tronic) — 3 milyon 519 bin 107 TL

Peugeot E-208 GT 100kW — 1 milyon 999 bin 500 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil — 1 milyon 909 bin 48 TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 7

Suzuki Vitara (1.4 MHEV 6AT GL Elegance - Tek Renk) — 2 milyon 63 bin TL

Hyundai i20 (1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump) — 1 milyon 470 bin TL

Mercedes A200 AMG — 3 milyon 222 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 8

SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli — 2 milyon 250 bin TL

Nissan Juke (1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus) — 1 milyon 875 bin TL

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp — 1 milyon 830 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 9

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı — 2 milyon 250 bin TL

Opel Corsa (1.2 100 HP Benzin MT6) — 1 milyon 395 bin TL

Skoda Fabia Premium (1.0 TSI 115 PS DSG) — 1 milyon 819 bin 900 TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 10

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 (1.6 TGDI 145hp 7DCT) — 2 milyon 235 bin TL

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor — 1 milyon 440 bin TL

Seat Ibiza (1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus) — 1 milyon 857 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 11

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik — 2 milyon 525 bin TL

Dacia Sandero essential TCe 100 — 1 milyon 299 bin TL

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1 milyon 435 bin TL

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 12

Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse — 2 milyon 651 bin 150 lira

Lexus LBX — 2 milyon 790 bin lira

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel — 1 milyon 369 bin 900 lira

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Otomobil piyasasında stoklar eriyor: İşte 29 markanın en ucuz sıfır aracı - Resim: 13

Jaecoo 7 Revive — 2 milyon 330 bin lira

BYD SEAL 390 kW AWD — 4 milyon 77 bin lira

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