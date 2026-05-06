Ortadoğu’daki çatışmanın tetiklediği emtia fiyat artışı, otomotiv sektöründe yeni bir maliyet krizini beraberinde getiriyor. Küresel otomotivin merkezi olarak görülen Detroit merkezli üreticiler, 2026 yılı içinde yalnızca emtia kaynaklı ek yükün 5 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Bu rakam, ABD’nin gümrük tarifelerinden kaynaklanan yaklaşık 6 milyar dolarlık baskıya yakın seviyede bulunuyor.
Otomobil fiyatları yükselecek mi? Sektör devi uyardı: Kritik 6 ay başladı
Ortadoğu’daki çatışma emtia fiyatlarını yükseltirken, otomotiv sektöründe maliyet krizi derinleşiyor. Üreticiler 2026’da milyarlarca dolarlık ek yükle karşı karşıya kalırken, artan baskının araç fiyatlarına yansıması bekleniyor.Derleyen: Alper Talha Şimşek
Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre; başta General Motors, Ford ve Stellantis olmak üzere üreticiler, ilk çeyrek bilançolarında hammadde, lojistik ve yarı iletken maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. GM, artan emtia, lojistik ve bellek çipi maliyetlerinin faaliyet kârını 2 milyar dolara kadar düşürebileceğini açıkladı.
Ford, tedarik zinciri kaynaklı maliyet artışını 2 milyar dolar olarak hesaplıyor. Stellantis ise etkinin 2026’da 1 milyar euroya ulaşmasını bekliyor. Zaten daralan kâr marjları üzerindeki bu baskı, sektörün fiyatlama gücünü zorluyor.
ALÜMİNYUM ALARMI: ARAÇ BAŞINA RİSK
En kritik kalemlerin başında alüminyum geliyor. Londra Metal Borsası’nda fiyatların savaş sonrası yüzde 16’ya varan artış göstermesi, maliyet hesaplarını altüst etti. Uzmanlara göre bu artışın kalıcı olması halinde araç başına maliyet 500 ila 1.500 dolar arasında yükselebilir. Benzer baskı plastik ve kimyasallarda da hissediliyor. Nafta arzındaki daralma; iç kaplama ve lastik üretiminde zincirleme fiyat artışına yol açıyor.
Yarı iletken tarafında da yeni bir risk oluşuyor. DRAM üreticilerinin kapasiteyi yapay zeka veri merkezlerine kaydırması, otomotivde kullanılan daha düşük segment çiplerin maliyetini artırıyor. Bu durum, pandemi sonrası hafifleyen çip krizinin farklı bir formda geri dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Mercedes-Benz yönetimi, yılın geri kalanında hammadde maliyetlerinin beklentilerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
BASKI ZİNCİR BOYUNCA BÜYÜYOR
Emtia fiyatlarındaki artış, otomotiv tedarik zincirinin çok katmanlı yapısı nedeniyle etkisini büyüterek yayıyor. Çelik, alüminyum, kauçuk ve plastik üreticilerindeki fiyat artışları; parça üreticilerinden sistem tedarikçilerine, oradan da nihai üreticilere kadar uzanan bir domino etkisi oluşturuyor. Son aşamada maliyet baskısı doğrudan araç fiyatlarına yansıyor.
FİYATLAMADA KRİTİK 6 AY
Financial Times’a göre sektör şu an sabit fiyatlı tedarik sözleşmeleri sayesinde geçici bir koruma altında. Ancak çatışmanın 2-3 ay daha sürmesi halinde tedarikçilerin yeni fiyatlarla masaya oturması ve bu artışların 6 ay içinde bilançolara tam olarak yansıması bekleniyor. Talebin hassas olduğu mevcut ortamda üreticiler, maliyet artışını fiyatlara yansıtıp yansıtmama konusunda zor bir dengeyle karşı karşıya.
BENZİN FİYATLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLARI ÖN PLANA ÇIKARIYOR
Ortadoğu gerilimiyle birlikte petrol fiyatlarının mart ayında yüzde 63 artması, elektrikli araçlara yönelimi de gündeme taşıdı. Avrupa’da 2026’nın ilk çeyreğinde bataryalı elektrikli araçların (BEV) pazar payı yüzde 19,4’e yükselerek yaklaşık 547 bin adede ulaştı.
Hibrit araçlar yüzde 38,6 ile en büyük payı alırken, içten yanmalı motorlu araçların payı yüzde 30,3’e geriledi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da elektrikli araçların payı artarken, İngiltere’de düşüş dikkat çekti. ABD’de vergi teşviklerinin kaldırılması satışları baskılarken, Çin’de zayıf iç talep etkili oldu. Buna karşılık Brezilya’da artan yakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını rekor seviyeye taşıdı.
Genel eğilim yukarı yönlü olsa da uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki artış tek başına belirleyici değil. Teşvikler, gelir seviyesi ve model erişilebilirliği hâlâ ana faktörler arasında yer alıyor.