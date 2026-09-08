Küresel elektrikli araç devi Çinli BYD, uluslararası alandaki sevkiyat hacmini 2027 yılına kadar 2,5 milyon sınırının ötesine taşımayı planlıyor.
Otomobil dünyasında yeni fırtına: Çinli şirketten küresel çıkarma
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, uluslararası sevkiyatlarını 2027 yılı itibarıyla 2,5 milyon adedin üzerine taşımayı hedefliyor. Şirket yönetimiyle yapılan görüşmeleri aktaran analistler, Macaristan tesisinin yıl sonunda montaja başlayacağını ve ek üretim üslerinin incelendiğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel finans kuruluşlarının yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısı sonrasında bu stratejik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı.
Deutsche Bank raporlarında, söz konusu ihracat büyümesinin yurt dışındaki pazar payındaki artışla, özel taşıyıcı gemi filosunun büyümesiyle ve yerel üretim tesislerinin devreye alınmasıyla ivme kazanacağı vurgulandı.
Şirket yönetimi, mevcut lojistik ve kapasite kısıtlamalarının aşılması durumunda bu rakamların daha da yukarıda gerçekleşebileceğini belirtti.
Yönetim, 2026 yılı sonunda ise dış sevkiyatların 1,9 milyon ila 2 milyon bandına ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı.
Yatırımlarını küresel ölçekte genişleten markanın, Macaristan'daki üretim tesisinde kasım veya aralık aylarında montaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
Bunun yanı sıra uluslararası alanda yeni üretim merkezleri için fizibilite çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.
Şirket ayrıca şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla 2028 yılı sonuna kadar toplamda 90 bin hızlı şarj ünitesini hizmete sokmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda 2026 sonuna dek 20 bin, 2027'de 30 bin ve 2028'de 40 bin istasyonun kurulması planlanıyor.
İç pazarda yüzde 25'lik pay elde etmeyi hedefleyen otomotiv devi, uluslararası yatırımlarla vergisel maliyetleri de optimize ediyor.
Analist kurum Citi, yerli üretimin hayata geçirilmesinin; Avrupa Birliği'nin bataryalı elektrikli araçlara uyguladığı yaklaşık yüzde 27'lik ve Brezilya'nın yüzde 34'lük gümrük vergilerinden kaçınmayı sağlayacağını vurguluyor.
Bu hamle sayesinde araç başına 40 bin yuanı (yaklaşık 5 bin 961 dolar) aşan tasarrufların elde edileceği belirtiliyor.
Ayrıca yönetim ekibinin bu finansal avantajı üretim maliyetlerini dengelemek adına kritik bir fırsat olarak değerlendirdiği kaydediliyor.