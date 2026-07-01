Otomobil dünyasında devrim: Radikal karar, yeni arabalarda kaliteyi düşürecek mi?

Sektördeki bu radikal karar, Tesla ve Çinli elektrikli araç markalarının daha önce başlattığı benzer stratejik adımları takip ediyor. Yatırım bankası JPMorgan tarafından yapılan analizler de bu dönüşümü destekler nitelikte. Kurumun tahminlerine göre, otomotivdeki bu geniş çaplı eğilim daha şimdiden bu yılki küresel bakır talebinin yaklaşık yüzde ikisini etkileyecek seviyeye ulaştı.