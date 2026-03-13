Hyundai Motor Group, otomotivdeki dev etkisini savunma sanayisine taşıyarak Güney Kore’nin stratejik gücünü yükseltmeye hazırlanıyor.
Otomobil devi savunma sanayi işine giriyor: Sesten 5 kat daha hızlı füze üretecek
Dünyaca ünlü otomobil devi savunma sanayisine adım atıyor. Hyundai Motor Group bünyesindeki Hyundai Rotem, ses hızının beş katını aşan hipersonik füze üretimine resmi olarak başladı. İşte tüm detaylar...
Grubun savunma birimi Hyundai Rotem, Mach 5+ hızlara ulaşan hipersonik füze teknolojisi için çalışmalara hız verdi. Bu adım, Güney Kore’nin sadece teknoloji merkezi değil, aynı zamanda askeri süper güç olma hedefine güçlü bir katkı sunuyor.
Bu karar, Çin ve Kuzey Kore gibi komşu ülkelerin hipersonik silah programlarını hızlandırmasıyla yakından bağlantılı. Seul yönetimi, bu gelişmeleri ulusal güvenlik için ciddi tehdit olarak değerlendiriyor.
Hyundai Rotem, devlet denetimindeki Savunma Kalkınma Ajansı (ADD) ile birlikte çalışarak 2035 yılına kadar füzelerin seri üretimine ulaşmayı planlıyor.
Bu sistem, atmosferin üst katmanlarından oksijen alarak füzenin yanma ve itiş gücünü sürdürmesini sağlayan ileri teknolojiye dayanıyor.2024’teki testlerde HyCore, 23 kilometre irtifada Mach 6’yı aşmayı başardı ve 2035 hedefinin gerçekçiliğini ortaya koydu.
Güney Kore’nin bu girişimi, ABD, Rusya ve Çin’in öncülük ettiği, Hindistan ile Fransa’nın da katılmaya çalıştığı elit hipersonik teknoloji yarışına dahil olması anlamına geliyor.
Özellikle Kuzey Kore’nin 2021’den beri sürdürdüğü test iddialarına karşı bu proje, Güney Kore’nin caydırıcılığını zirveye taşıyacak.
Hyundai’nin mühendislik birikimiyle desteklenen bu savunma atağı, ülkenin askeri bağımsızlığını güçlendirirken küresel silah dengelerini değiştirmeye aday konumda.
HYUNDAİ ROTEM
Hyundai Rotem, Hyundai Motor Group'un bir iştiraki olan Güney Kore merkezli bir sanayi şirketidir. 1999 yılında demiryolu araçları üreticilerinin birleşmesiyle kurulmuş olup, eskiden Rotem Company olarak bilinirdi.
Şirket, üç ana alanda faaliyet gösterir: Raylı Sistem Çözümleri (yüksek hızlı trenler, metro araçları, tramvaylar, hidrojen yakıt hücreli araçlar), Savunma Çözümleri (kara silah sistemleri) ve Eko Plant (endüstriyel tesis ekipmanları).
Savunma sanayii tarafında Hyundai Rotem, Güney Kore'nin ana muharebe tankı (MBT) üretebilen tek şirketidir.
K2 Black Panther ana muharebe tankı, K1 serisi tanklar, tekerlekli zırhlı araçlar (K806/K808), insansız kara araçları ve çok amaçlı platformlar gibi ileri teknoloji kara silah sistemleri geliştirir ve üretir. Şirket, Polonya'ya K2 tankı ihracatı gibi büyük başarılar elde etmiş, Türkiye'nin Altay tankı projesinde teknoloji desteği sağlamış ve son dönemde yapay zeka, otonom sistemler, insansız-manned teaming (MUM-T) ve hidrojen yakıt hücreli savunma platformları (örneğin "Black Veil" insansız araç) üzerine yoğunlaşmıştır.
GÜNCEL SAVUNMA SANAYİ DUNUMU
Hyundai Rotem, savunma alanında hızlı büyüme gösteriyor. K2 tank ailesi ve zırhlı araç ihracatlarıyla küresel pazarda rekabet ederken, gelecek nesil teknolojilere yatırım yapıyor.
Önemli gelişmeler arasında:
• ADD (Savunma Kalkınma Ajansı) ile iş birliği yaparak hipersonik füze (Mach 5+ hız, HyCore sistemi temelli) geliştirme çalışmaları sürüyor; 2035'te seri üretime geçme hedefi var. 2024 testlerinde Mach 6 başarıldı ve proje Çin/Kuzey Kore tehditlerine karşı Güney Kore'nin caydırıcılığını güçlendirecek.
• Hidrojen tabanlı savunma çözümleri (hidrojen yakıt hücreli insansız platformlar) tanıtıldı.
• Tedarikçilerle "kazan-kazan" stratejisi kapsamında 200 milyar won'luk Ar-Ge yatırımı ve kar paylaşımı programı duyuruldu.
• Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında (Suudi Arabistan WDS 2026 fuarı gibi) aktif tanıtım ve ihracat odaklı büyüme devam ediyor.
Hyundai Rotem, otomotiv kökenli mühendislik gücünü savunma sanayiine taşıyarak Güney Kore'nin askeri bağımsızlığını ve küresel silah pazarındaki konumunu güçlendiren stratejik bir aktör haline geldi.