Otokar Avrupa'nın dev şirketini resmen satın aldı: Savunma sanayinde stratejik hamle

Pay alım bedeli olarak şirketimiz tarafından satıcılara mutabakat zaptı imza tarihinde ödenen 5 milyon avro ve Pay Alım Satım Sözleşmesi imza tarihinde ödenen 5 milyon avroya ilave olarak, Automecanica'nın teknik değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler sonrası kesinleşen 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 46 milyon 744 bin 143 avro tutarında ödeme yapılmıştır.