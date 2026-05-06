Osmanlı'dan günümüze siyasilerin tuttuğu takımlar... Hangisi Türkiye'nin Real Madrid'i?

Mustafa Kemal Atatürk - Fenerbahçe
Beşiktaş ve Galatasaray için de çeşitli rivayetler olsa da, 1918'de Fenerbahçe kulübünü ziyareti ve hatıra defterine yazdıkları nedeniyle Fenerbahçeli olduğu kabulü çok güçlüdür.
Özgür Özel – Fenerbahçe
Recep Tayyip Erdoğan – Fenerbahçe
Ekrem İmamoğlu - Trabzonspor
Devlet Bahçeli – Fatih Karagümrük
Kemal Kılıçdaroğlu - Fenerbahçe
Doğu Perinçek – Galatasaray
Muharrem İnce – Fenerbahçe
Ümit Özdağ – Fenerbahçe
Mansur Yavaş - Ankaragücü
Murat Kurum - Konyaspor
Ahmet Davutoğlu – Fenerbahçe
Ali Babacan – Fenerbahçe
Temel Karamollaoğlu – Beşiktaş
Osman Aşkın Bak – Fenerbahçe
Alparslan Türkeş – Fenerbahçe
Deniz Baykal – Galatasaray
Bülent Arınç Beşiktaş
Melih Gökçek - Fenerbahçe
İsmet İnönü – Fenerbahçe
Celal Bayar – Fenerbahçe
Cevdet Sunay – Fenerbahçe
Fahri Korutürk – Fenerbahçe
Turgut Özal – Fenerbahçe
Tansu Çiller – Galatasaray
Necmettin Erbakan - Fenerbahçe
Fatih Erbakan – Trabzonspor
Süleyman Demirel – Beşiktaş
Ahmet Necdet Sezer – Beşiktaş
Abdullah Gül – Beşiktaş
Bülent Ecevit – Beşiktaş
Adnan Menderes – Beşiktaş
Mesut Yılmaz – Galatasaray
Hüseyin Baş – Trabzonspor
Kenan Evren - Fenerbahçe
Mustafa Destici - Hem Fenerbahçe taraftarıdır hem de yaklaşık 20 yıldır Trabzonspor genel kurul üyesidir.
Gültekin Uysal – Fenerbahçe
Yavuz Ağıralioğlu – Trabzonspor
Sadettin Tantan – Beşiktaş
Mahmut Arıkan – Galatasaray
Muhammer Güler – Beşiktaş
Egemen Bağış – Fenerbahçe
Oktay Vural – Galatasaray
Osmanlı Padişahları ve Şehzadeler
Osmanlı'nın son döneminde sporun modernleşmesiyle birlikte hanedan üyeleri kulüplere ilgi göstermeye başlamıştır.
Sultan Reşad (V. Mehmed): Fenerbahçe’ye olan ilgisiyle bilinir. Kulübü ziyaret etmiş ve desteklemiştir.
Vahdettin (VI. Mehmed): Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinir; hatta Fenerbahçe’nin o dönemki bazı eşyalarını koruduğu rivayet edilir.
Şehzade Ömer Faruk Efendi: Fenerbahçe’nin fahri başkanlığını yapmıştır.
Abdülhamid Han: Padişahın kendisinin bir takımı tuttuğuna dair kesin bir kanıt yoktur ancak çocuklarının ve şehzadelerinin (özellikle Şehzade Abdülhalim Efendi) Fenerbahçe’ye büyük ilgi duyduğu bilinir.