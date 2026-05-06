Anasayfa Spor Osmanlı'dan günümüze siyasilerin tuttuğu takımlar... Hangisi Türkiye'nin Real Madrid'i?

Osmanlı döneminden günümüze gelene kadar tüm siyasilerin tuttuğu takımları YENİÇAĞ olarak sizler için derledik. Özellikle İspanya'nın kraliyet takımı olan Real Madrid ile bağdaştırılan siyasilerin çoğunlukla tuttuğu ve Osmanlı döneminde de padişah ve şehzadelerin tuttuğu takım hangisi?

Mustafa Kemal Atatürk - Fenerbahçe

Beşiktaş ve Galatasaray için de çeşitli rivayetler olsa da, 1918'de Fenerbahçe kulübünü ziyareti ve hatıra defterine yazdıkları nedeniyle Fenerbahçeli olduğu kabulü çok güçlüdür.

Özgür Özel – Fenerbahçe

Recep Tayyip Erdoğan – Fenerbahçe

Ekrem İmamoğlu - Trabzonspor

Devlet Bahçeli – Fatih Karagümrük

Kemal Kılıçdaroğlu - Fenerbahçe

Doğu Perinçek – Galatasaray

Muharrem İnce – Fenerbahçe

Ümit Özdağ – Fenerbahçe

Mansur Yavaş - Ankaragücü

Murat Kurum - Konyaspor

Ahmet Davutoğlu – Fenerbahçe

Ali Babacan – Fenerbahçe

Temel Karamollaoğlu – Beşiktaş

Osman Aşkın Bak – Fenerbahçe

Alparslan Türkeş – Fenerbahçe

Deniz Baykal – Galatasaray

Bülent Arınç Beşiktaş

Melih Gökçek - Fenerbahçe

İsmet İnönü – Fenerbahçe

Celal Bayar – Fenerbahçe

Cevdet Sunay – Fenerbahçe

Fahri Korutürk – Fenerbahçe

Turgut Özal – Fenerbahçe

Tansu Çiller – Galatasaray

Necmettin Erbakan - Fenerbahçe

Fatih Erbakan – Trabzonspor

Süleyman Demirel – Beşiktaş

Ahmet Necdet Sezer – Beşiktaş

Abdullah Gül – Beşiktaş

Bülent Ecevit – Beşiktaş

Adnan Menderes – Beşiktaş

Mesut Yılmaz – Galatasaray

Hüseyin Baş – Trabzonspor

Kenan Evren - Fenerbahçe

Mustafa Destici - Hem Fenerbahçe taraftarıdır hem de yaklaşık 20 yıldır Trabzonspor genel kurul üyesidir.

Gültekin Uysal – Fenerbahçe

Yavuz Ağıralioğlu – Trabzonspor

Sadettin Tantan – Beşiktaş

Mahmut Arıkan – Galatasaray

Muhammer Güler – Beşiktaş

Egemen Bağış – Fenerbahçe

Oktay Vural – Galatasaray

Osmanlı Padişahları ve Şehzadeler

Osmanlı'nın son döneminde sporun modernleşmesiyle birlikte hanedan üyeleri kulüplere ilgi göstermeye başlamıştır.

Sultan Reşad (V. Mehmed): Fenerbahçe’ye olan ilgisiyle bilinir. Kulübü ziyaret etmiş ve desteklemiştir.

Vahdettin (VI. Mehmed): Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinir; hatta Fenerbahçe’nin o dönemki bazı eşyalarını koruduğu rivayet edilir.

Şehzade Ömer Faruk Efendi: Fenerbahçe’nin fahri başkanlığını yapmıştır.

Abdülhamid Han: Padişahın kendisinin bir takımı tuttuğuna dair kesin bir kanıt yoktur ancak çocuklarının ve şehzadelerinin (özellikle Şehzade Abdülhalim Efendi) Fenerbahçe’ye büyük ilgi duyduğu bilinir.

