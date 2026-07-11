Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer

Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer

Victor Osimhen, Napoli efsanesi Diego Maradona hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Arjantinli efsanenin kulüpteki yerinin asla doldurulamayacağını söyledi.

Kaynak: Diğer
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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 1

Victor Osimhen katıldığı The Obi One Podcast programında, kulüp tarihine damga vuran Diego Maradona hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Nijeryalı futbolcu, Maradona’nın Napoli’deki yerinin eşsiz olduğunu vurguladı.

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 2

“Saygısızlık yaparsanız başınız derde girer”

Osimhen, Napoli’de Maradona hakkında konuşmanın bile hassas bir konu olduğunu belirterek,

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 3

“Maradona hakkında saygısızca bir şey söylerseniz başınız derde girebilir” dedi.

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 4

“Adeta yarı tanrı gibi”

Arjantinli efsanenin şehirdeki etkisine değinen yıldız oyuncu,
“Onun Napoli’deki yeri inanılmaz büyük. Adeta bir yarı tanrı gibi görülüyor” ifadelerini kullandı.

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 5

“Kimse onun seviyesine ulaşamaz”

Osimhen, hiçbir futbolcunun Maradona’nın etkisini yakalayamayacağını vurgulayarak,
“İster 5 Şampiyonlar Ligi kazanın, ister 10 Serie A şampiyonluğu… Ne yaparsanız yapın, Maradona’nın yaptıklarını gölgede bırakamazsınız” dedi.

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 6

“Ben sadece işimi yapıyorum”

Napoli’ye kendi rolünü bilerek geldiğini söyleyen Osimhen,
“Ben oraya sadece kendi işimi yapmaya gittim. Çünkü hiçbir oyuncu onun kulüp için yaptıklarını aşamaz” şeklinde konuştu.

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Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer - Resim: 7

“Kulübü zirveye taşıdı”

Maradona’nın Napoli tarihindeki yerini özetleyen Osimhen,
“Maradona o kulübü tek başına zirveye taşıdı. Bu yüzden taraftar ona en büyük saygıyı gösteriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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