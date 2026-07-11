Victor Osimhen katıldığı The Obi One Podcast programında, kulüp tarihine damga vuran Diego Maradona hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Nijeryalı futbolcu, Maradona’nın Napoli’deki yerinin eşsiz olduğunu vurguladı.
Osimhen uyardı: Ona saygısızlık yaparsanız başınız derde girer
Victor Osimhen, Napoli efsanesi Diego Maradona hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Arjantinli efsanenin kulüpteki yerinin asla doldurulamayacağını söyledi.Kaynak: Diğer
“Saygısızlık yaparsanız başınız derde girer”
Osimhen, Napoli’de Maradona hakkında konuşmanın bile hassas bir konu olduğunu belirterek,
“Maradona hakkında saygısızca bir şey söylerseniz başınız derde girebilir” dedi.
“Adeta yarı tanrı gibi”
Arjantinli efsanenin şehirdeki etkisine değinen yıldız oyuncu,
“Onun Napoli’deki yeri inanılmaz büyük. Adeta bir yarı tanrı gibi görülüyor” ifadelerini kullandı.
“Kimse onun seviyesine ulaşamaz”
Osimhen, hiçbir futbolcunun Maradona’nın etkisini yakalayamayacağını vurgulayarak,
“İster 5 Şampiyonlar Ligi kazanın, ister 10 Serie A şampiyonluğu… Ne yaparsanız yapın, Maradona’nın yaptıklarını gölgede bırakamazsınız” dedi.
“Ben sadece işimi yapıyorum”
Napoli’ye kendi rolünü bilerek geldiğini söyleyen Osimhen,
“Ben oraya sadece kendi işimi yapmaya gittim. Çünkü hiçbir oyuncu onun kulüp için yaptıklarını aşamaz” şeklinde konuştu.
“Kulübü zirveye taşıdı”
Maradona’nın Napoli tarihindeki yerini özetleyen Osimhen,
“Maradona o kulübü tek başına zirveye taşıdı. Bu yüzden taraftar ona en büyük saygıyı gösteriyor” diyerek sözlerini tamamladı.